Reise-eSIM von Airalo: 25 % Rabatt auf unlimitierte Datentarife

Wer demnächst in ein Land außerhalb der EU reist, kann mit einer günstigen eSIM schon jetzt vorsorgen. Bei Airalo gibt es zum Black Friday nämlich satte 25 Prozent Rabatt auf unlimitierte Datentarife, damit ihr im Ausland direkt weiter surfen könnt. Und so geht’s!

Da ihr die eSIM 365 Tage im Voraus kaufen könnt, sichert euch schon jetzt den Rabatt, den es so nur einmal im Jahr gibt. Nutzt für die Buchung einfach unseren Link und gebt am Ende den Gutschein BLACK25 ein, wenn der Rabatt nicht automatisch erscheint. Allerdings gilt das Angebot nicht weltweit, sondern nur für die folgenden Länder: USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich, Niederlande, Spanien, Polen, Mexiko, Brasilien, Kolumbien, Saudi-Arabien und Australien. Das Angebot ist bis zum 2. Dezember 2026 gültig.

Ich habe mir zum Beispiel schon jetzt einen unlimitierten Datentarif für die USA gekauft, denn Anfang Januar geht es Richtung Las Vegas, wo die weltweit größte und wichtigste Technikmesse stattfindet. 7 Tage unlimitiertes Datenvolumen kosten mich jetzt nur 17,62 Euro statt 23,50 Euro. Beachtet aber, dass sich der Deal nur lohnt, wenn die Ersparnis über 3 Euro liegt. Seid ihr nur ein paar Tage unterwegs und euch genügt ein günstiger Tarif, könnt ihr mit dem Gutschein FREDER1909 bei eurer ersten Bestellung 3 Euro sparen.

Zuletzt habe ich Airalo in China genutzt, wo ein VPN gleich integriert war. Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, dass eine eSIM zwar etwas teurer ist, als eine SIM direkt vor Ort zu kaufen, allerdings ist der Kauf der eSIM einfach komplett stressfrei. Je nach Land müsst ihr die eSIM entweder kurz vor Abflug oder im Zielland aktivieren. Danach müsst ihr nur noch die mobilen Daten für diese eSIM aktivieren und ihr seid sofort online, könnt euren Freunden WhatsApp-Nachrichten schicken, auf Instagram surfen und mehr.

Jetzt für den nächsten Urlaub vorsorgen

Da ihr die eSIM bei Airalo ein Jahr vorab kaufen könnt, sichert euch schon jetzt die vergünstigte eSIM. Rabatte in Höhe von 25 Prozent sind super selten, sodass sich ein Zugreifen definitiv lohnt. Beachtet, dass der Deal nur für die unlimitierten Tarife und für die genannten Länder verfügbar ist. Der 3-Euro-Gutschein ist hingegen für alle Tarife einlösbar.