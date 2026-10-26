Reisespur: Wenn aus dem Fotochaos ein persönliches Reisebuch wird

Der Urlaub ist vorbei, das iPhone voll mit Fotos, und irgendwann geraten selbst die schönsten Erlebnisse in Vergessenheit. Genau hier setzt Reisespur (App Store-Link) für iPhones und iPads an. Die iOS-App des Hamburger Entwicklers Thomas Stahmer möchte aus einer gewöhnlichen Fotosammlung auf dem Apple-Gerät ein persönliches Reisetagebuch machen. Statt Bilder mühsam von Hand zu sortieren, ordnet die App Aufnahmen nach Tagen und Orten, hilft dabei, Sehenswürdigkeiten wiederzuentdecken, und erstellt daraus ein fertiges Reisebuch. Die Idee dahinter: Nicht einfach nur festhalten, wo man war, sondern auch, was man dort erlebt hat.

Der Einstieg soll dabei möglichst unkompliziert sein: Nutzer und Nutzerinnen wählen den Reisezeitraum aus, anschließend werden passende Fotos nach Tagen und Orten gruppiert. Doppelte Aufnahmen sind dabei bereits standardmäßig abgewählt, was die spätere Sortierarbeit reduziert. Einzelne Momente lassen sich bearbeiten, weitere Bilder hinzufügen oder überflüssige Fotos und doppelte Einträge mit wenigen Fingertipps entfernen. So entsteht Schritt für Schritt eine chronologische Übersicht, die eher an ein Tagebuch als an eine klassische Fotogalerie erinnert.

Sehenswürdigkeiten entdecken ganz ohne KI

Interessant wird Reisespur dort, wo die App mehr aus den vorhandenen Bildern herausholen kann. Über eine Wikipedia-Suche lassen sich fotografierte Sehenswürdigkeiten und andere Orte näher identifizieren, sowohl vom bekannten Dom bis zu weniger offensichtlichen Details. Dabei setzt die App ausdrücklich nicht auf künstliche Intelligenz. Auch die ersten Texte für den Tagesrückblick entstehen direkt auf dem Gerät und basieren auf Orten und eigenen Notizen. Wer seine Reiseerinnerungen ergänzen möchte, bekommt damit eine Grundlage, ohne jeden Tag komplett neu formulieren zu müssen.

Aus der gesammelten Chronik wird auf Wunsch ein richtiges Reisebuch. Reisespur bietet dafür verschiedene Gestaltungsoptionen, ein eigenes Titelbild, Tageskarten und ein Layout, in dem die Fotos bereits so angeordnet sind, wie sie später im Buch erscheinen. Das Ergebnis lässt sich als PDF exportieren, wahlweise im Hoch- oder Querformat. Besonders praktisch: Über QR-Codes können auch Sprachnotizen eingebunden werden. Wer einzelne Reiseabschnitte lieber digital teilt, kann außerdem Postkarten aus ausgewählten Momenten erstellen, beispielsweise mit mehreren Bildern oder einem persönlichen Lieblingsfoto. Diese Option eignet sich perfekt für Messenger, soziale Netzwerke oder einen schnellen Austausch per AirDrop.

Mehr als Fotos: Ausgaben, Wanderungen und Erinnerungen

Reisespur beschränkt sich aber nicht nur auf die Dokumentation von Bildern. Auch Reiseausgaben lassen sich erfassen, inklusive Belegscan und Währungsumrechnung zum Kurs des jeweiligen Belegtages. Für aktive Urlaubstage kann die App Schritte, zurückgelegte Strecken und aufgezeichnete Routen aus Apple Health einbeziehen. Eine Erinnerungsfunktion nach dem Motto „Heute vor einem Jahr“ bringt frühere Reisen wieder ins Gedächtnis. Außerdem läuft Reisespur auf Macs mit Apple-Chip, wo das größere Fenster beim Schreiben und Sortieren helfen kann.

Ich habe Reisespur bereits mit einer vergangenen Dänemark-Reise aus diesem Jahr ausprobiert und einige Fotos aus dem Urlaub in die App geladen, und war von den Ergebnissen des daraus entstandenen Reisebuches sowie den Postkarten sehr begeistert. Die Anwendung erstellt chronologische Tagebuchseiten, fügt alle verfügbaren Infos sowie gegebenenfalls Ausschnitte aus Wikipedia-Einträgen zu bekannten Sehenswürdigkeiten hinzu, und macht es so sehr einfach, auch der Familie oder dem Freundeskreis einen umfassenden und übersichtlichen Reisebericht als PDF zukommen zu lassen, oder die PDF-Datei als physisches Fotobuch auszudrucken.

Reisespur verspricht darüber hinaus eine Nutzung ohne Konto, Cloud-Zwang, Werbung und laufendes Abonnement. Die kostenlose Version kann bereits ein vollständiges Reisebuch erstellen. Wer zusätzliche Komfortfunktionen nutzen möchte, kann Reisespur Plus einmalig zum Preis von 4,99 Euro kaufen und dauerhaft verwenden, laut Website ist auch die Familienfreigabe vorgesehen. Zu den Plus-Funktionen zählen unter anderem der Import aus der Fotosammlung, vorgeschlagene Tagesrückblicke, zusätzliche Buchstile, der Belegscan und ein Widget. Reisespur ist nur rund 9 MB groß, erfordert iOS bzw. iPadOS 18.0 oder neuer auf dem Gerät, und kann inklusive eines optionalen Dunkelmodus komplett in deutscher Sprache genutzt werden. Weitere Infos zu Reisespur gibt es abschließend auch auf der offiziellen Website zur App.