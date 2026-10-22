Reolink OMVI 2i Ultra startet: Kabellose Überwachung mit zwei Kameraperspektiven

Reolink bringt mit der OMVI 2i Ultra eine neue kabellose Sicherheitskamera auf den Markt, die gleich zwei Perspektiven miteinander kombiniert. Das auf der IFA 2026 vorgestellte Modell ist seit dem 21. Oktober im Reolink-Webshop erhältlich, bei Amazon soll der Verkauf am 26. Oktober dieses Jahres starten. Das Konzept dahinter: Ein Weitwinkelobjektiv behält das Grundstück dauerhaft im Blick, während eine zweite Kamera bei Bedarf gezielt andere Bereiche überwacht.

Für die Rundumüberwachung setzt Reolink auf zwei unterschiedlich ausgelegte Kameramodule. Die Weitwinkelkamera löst mit 8 Megapixeln auf und liefert eine Übersicht des überwachten Bereichs. Hinzu kommt eine schwenk- und neigbare Kamera mit 5 Megapixeln, die sich auf bestimmte Bereiche ausrichten lässt.

SyncTrack verfolgt erkannte Bewegungen

Damit beide Perspektiven sinnvoll zusammenarbeiten, kommt Reolinks SyncTrack-Technologie zum Einsatz. Erkennt die fest ausgerichtete Weitwinkelkamera eine Bewegung, übernimmt das bewegliche Objektiv die Verfolgung des erkannten Objekts. Dafür stehen ein Schwenkbereich von 355 Grad und eine Neigung von 55 Grad zur Verfügung. Verlässt eine Person oder ein anderes erkanntes Objekt den ursprünglichen Sichtbereich, kann die Tracking-Kamera ihre Ausrichtung entsprechend anpassen. Die Auto-Framing-Funktion passt außerdem den Bildausschnitt automatisch an erkannte Bewegungen an.

Neben der automatischen Verfolgung bietet die OMVI 2i Ultra auch Möglichkeiten zur manuellen Steuerung. Nutzer und Nutzerinnen können in der Weitwinkelansicht einen bestimmten Punkt auswählen und die schwenk- und neigbare Kamera per Fingertipp dorthin ausrichten. Das ist beispielsweise praktisch, wenn neben dem Hauseingang auch eine Garage, ein Gartentor oder ein anderer Bereich kontrolliert werden soll.

Akku und Solarpanel für den Dauerbetrieb

Auch bei der Energieversorgung setzt Reolink auf einen möglichst wartungsarmen Betrieb, denn der herausnehmbare Akku mit 10.000 mAh soll eine Laufzeit von bis zu sechs Monaten pro Ladung ermöglichen. Ergänzt wird er durch ein integriertes Solarpanel mit 6 Watt Leistung. Dank der SolarEase-Technologie erreicht dieses laut Hersteller einen photoelektrischen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 26 Prozent. Bereits 30 Minuten Sonnenlicht täglich sollen abhängig von der Nutzung ausreichen, um die Kamera mit Energie zu versorgen. Das soll auch bei schwächerer Sonneneinstrahlung oder teilweiser Verschattung funktionieren.

Die Reolink OMVI 2i Ultra ist seit dem 21. Oktober 2026 direkt über die Reolink-Website erhältlich und kostet regulär 229,99 Euro. Aktuell gibt es noch einen 10-prozentigen Rabatt, so dass die Neuerscheinung für 206,99 Euro zu haben ist. Wer die Kamera lieber bei Amazon kaufen möchte, kann sie dort zum gleichen Preis inklusive 10 Prozent-Rabattcoupon bestellen.