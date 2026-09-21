RetourMe: Kostenlose iPhone-App bringt Ordnung ins Retouren-Chaos

Wer regelmäßig online bestellt, kennt das Problem: Das Paket ist längst zurückgeschickt, die Bestellbestätigung liegt irgendwo im Mail-Postfach und der Rücksende- oder Einlieferungsbeleg ist natürlich genau dann nicht mehr auffindbar, wenn der Händler die Erstattung nicht verbucht. Genau aus so einem Erlebnis ist RetourMe (App Store-Link) entstanden. Die Idee dahinter ist simpel: Alle wichtigen Informationen rund um eine Retoure sollen an einem Ort gesammelt werden, statt sich über Fotos, Screenshots, E-Mails und Papierbelege zu verteilen.

RetourMe ist als kostenlose App für das iPhone konzipiert und setzt bei der Erfassung möglichst wenig Aufwand voraus. Nutzer und Nutzerinnen können einen Rücksendebeleg fotografieren oder vorhandene Fotos und Screenshots importieren. Die App versucht anschließend, Informationen wie Shop, Versanddienstleister und Sendungsnummer automatisch zu erkennen. Die erkannten Angaben lassen sich vor dem Speichern überprüfen und korrigieren. Auch über die Teilen-Funktion können unterstützte Inhalte direkt an RetourMe übergeben werden.

Der eigentliche Kniff liegt weniger in einer einzelnen Funktion als in der Bündelung. Belegbilder, Sendungsnummern und eigene Notizen bleiben jeweils einer Retoure zugeordnet. Bei unterstützten Sendungen lassen sich außerdem verfügbare Tracking-Informationen abrufen oder die Sendungsverfolgung beim jeweiligen Versanddienstleister öffnen. Dies gilt unter anderem für den Live-Sendungsstatus für unterstützte DHL-Sendungen. Abgeschlossene Rücksendungen können anschließend archiviert werden.

Auch die Erstattung gehört dazu

RetourMe beschränkt sich inzwischen aber nicht mehr nur auf den Versandweg. Man kann erwartete Erstattungsbeträge hinterlegen und festhalten, ob das Geld noch aussteht, teilweise eingegangen oder vollständig erstattet wurde. Beträge können bei passenden Screenshots automatisch erkannt und übernommen werden. Zusätzlich lässt sich ein Prüftermin festlegen, an den die App auf Wunsch erinnert. So soll sich auch nach dem Versand nachvollziehen lassen, ob aus der Rücksendung tatsächlich eine Erstattung geworden ist.

Ein interessanter Punkt für eine App, die mit Belegen und Bestelldaten arbeitet: Für die grundlegende Nutzung ist laut des deutschen Entwicklers Alex Miller kein Benutzerkonto erforderlich. Retourendaten, Notizen und Belege werden lokal auf dem Gerät gespeichert. Für Online-Sendungsabfragen wird die jeweilige Sendungsnummer verschlüsselt an benötigte Tracking-Dienste übermittelt, teilweise über den RetourMe-Server. Der Entwickler weist außerdem darauf hin, dass die automatische Erkennung Fehler machen kann und erkannte Angaben deshalb vor dem Speichern kontrolliert werden sollten.

RetourMe ist noch eine junge App: Version 1.0 erschien Ende Juli 2026, seitdem folgten mehrere Updates. Mit Version 2.0 wurde die Oberfläche zuletzt neu gestaltet und um eine übersichtlichere Übersicht, Detailansichten und ein Archiv ergänzt. Auch die Verwaltung offener Erstattungen wurde ausgebaut. Die App ist derzeit für iPhone mit iOS 17.0 oder neuer gratis verfügbar, steht komplett in deutscher Sprache zur Verfügung und benötigt zur Installation lediglich knapp 7 MB eures Speicherplatzes auf dem iPhone. Auf der kleinen App-Website gibt es abschließend weitere Informationen zu RetourMe.