Retro Pod: Apple löscht virale iPod-App

Erinnert ihr euch noch an die App Rewound? 2019 hat der Entwickler Louis Anslow eine App veröffentlicht, die auf den neusten iPhones die Musiksteuerung über ein klassisches iPod Classic-Design erlaubt hat. Nachdem die App über 150.000 Downloads erzielte und Apple den Entwickler wegen Verstößen gegen die In-App-Kauf Regeln verwarnt hatte, wurde die App letztlich komplett gelöscht, da die App eine „Nachahmung eines Apple-Produkts“ sei.

Ähnliches ist jetzt der neusten App Retro Pod passiert. Leider konnten wir den Download nicht mehr tätigen, aber die Retro Pod App hat die Musiksteuerung von Spotify im klassischen iPod Classic-Design ermöglicht. Auf TikTok oder YouTube könnt ihr die App in Aktion ansehen, unter anderem gab es beim Scrollen haptisches Feedback.

Retro Pod wurde in kurzer Zeit mehr als 440.000 Mal heruntergeladen, allerdings ist die App jetzt wieder verschwunden. Die genauen Gründe sind unklar, offizielle Aussagen gibt es bisher nicht. Man kann aber davon ausgehen, dass die App aus den gleichen Gründen entfernt wurde, wie es schon bei Rewound der Fall war.

Falls auch ihr den Download verpasst habt, könnt ihr immerhin über die Webseite iPod.js einen nostalgischen Flair bekommen. Da es sich um keine App handelt, kann Apple hier auch nichts löschen. Allerdings ist die Handhabung nicht ganz so intuitiv und haptisches Feedback beim Scrollen ist nicht verfügbar. Der Entwickler Tanner Villarete gibt an, dass die Website insgesamt 1,8 Millionen Nutzer hatte, von denen zwei Drittel in der letzten Woche die Webseite aufgerufen hat – ebenfalls durch Aufmerksamkeit auf Social Media.

