Ring Intercom mit Echo Pop für nur 54,99 Euro im Angebot

Solltet ihr eure Gegensprechanlage smart machen wollen, dann habt ihr nicht sonderlich viele Optionen. Eine besonders interessante ist ohne Zweifel der Ring Intercom. Es handelt sich um einen smarten Zusatz für die klassische Gegensprechanlage, um diese dann auch mit dem iPhone nutzen zu können.

Konkret gesagt könnt ihr im Anschluss euer iPhone oder iPad mit der Ring-App nutzen, um einige Aktionen rund um die Gegensprechanlage damit auszuführen. Natürlich könnt ihr Push-Mitteilungen erhalten, sobald jemand an der Tür klingelt, und dann sogar über die App mit Gegensprechfunktion nutzen. Ihr spart euch also den Weg zum Handgerät an der Wohnungstür und könnt stattdessen gemütlich auf den Sofa liegen bleiben.

Über die App kann zudem der Türöffner betätigt werden. So könnt ihr den Pizzaboten schon einmal unten in den Hausflur lassen, während ihr euch vom Sofa in Richtung Wohnungstür quält. Laut mathematischen Berechnungen dürfte eure Pizza in einem üblichen deutschen Wohnhaus dann ungefähr 42 Sekunden wärmer bleiben.

Auch ein Bundle mit Ring Innenkamera stark reduziert

Zudem hat sich Ring einige spannende Features einfallen lassen. Über Ring Intercom sollen beispielsweise auch Amazon-Boten im Rahmen einer Lieferung die Haustür öffnen können, um das Paket bei euch vor die Wohnungstür legen zu können. Natürlich nur, wenn das von euch gewünscht ist.

Jetzt aber zum Angebot: Bereits im Vorfeld des Prime Day könnt ihr Ring Intercom günstiger bekommen. Zuletzt hat das Gadget 99,99 Euro gekostet, ab heute bekommt ihr es zusammen mit einem Echo Pop Lautsprecher für nur 54,99 Euro (Amazon-Link). Alternativ könnt ihr euch auch für das Bundle mit einer Ring Innenkamera der zweiten Generationen entscheiden, dann liegt der Preis bei 64,99 Euro (Amazon-Link).

Ring Intercom von Amazon, Upgrade für die Gegensprechanlage + Echo Pop Weiß - Smart... Dieses Paket enthält 1 Ring Intercom von Amazon und 1 Echo Pop – alles, was du für den Start in ein smartes Zuhause brauchst.

Wenn du die Ring Intercom mit dem Echo Pop kombinierst, kannst du mit Besuchern sprechen und sie ganz einfach per Sprachbefehl ins Gebäude lassen....

Ring Intercom von Amazon + Ring Innenkamera (Indoor Camera 2. Gen.) | Upgrade für... Rüste deine Gegensprechanlage auf, um über die Ring-App mit Besuchern am Gebäudeeingang sprechen und ihnen Zugang gewähren zu können; selbst,...

Ring Intercom wird durch einen Ring Schnellwechsel-Akkupack mit Strom versorgt. Lade die Ring-App herunter und befolge die Einrichtungsanweisungen, um...