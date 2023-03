Ring Intercom: Regelmäßige Gäste dürfen nun die Haustür öffnen

Ring Intercom, die smarte Gegensprechanlage von Amazon, war in den letzten Wochen zum Vorteilspreis erhältlich. Aktuell bezahlt ihr wieder die regulären Preis in Höhe von 129,99 Euro, dafür gibt es ab sofort aber auch eine neue Funktion: Gast mit automatischer Freigabe. Und genau die wollen wir euch heute in diesem Artikel vorstellen.

Ob Pflegedienst, Haushaltshilfe oder Familienmitglieder – mit der „Gast mit automatischer Freigabe“-Funktion können Personen, die ihr als vertrauenswürdig einstuft, per Smartphone und Ring-App die mit dem Ring Intercom ausgestattete Haustür öffnen.

Zugelassene Personen dürfen nur die Tür öffnen

Der große Unterschied zur bereits bestehenden Funktion „Gemeinsame Nutzer“: Die über das neue Feature hinzugefügten Personen haben keinen Zugriff auf andere Funktionen von Ring Intercom, sondern können ausschließlich die Tür öffnen.

„Mit der ‚Gast mit automatischer Freigabe‘-Funktion bieten wir jetzt auch unseren Kundinnen und Kunden in Deutschland zusätzlich Komfort und Sicherheit“, sagt Jamie Siminoff, Gründer und Chief-Inventor von Ring. „Bei der Entwicklung der automatischen Verifizierung standen Benutzerkontrolle und Sicherheit an erster Stelle. Unsere Kundinnen und Kunden entscheiden, wann und wie lange regelmäßige und vertrauenswürdige Gäste automatisch Zutritt zum Gebäude bekommen – rund um die Uhr, an bestimmten Tagen oder nur zu bestimmten Zeiten.“

Für noch bessere Kontrolle erhält man jedes Mal, wenn ein Gastschlüssel verwendet wurde, eine Benachrichtigung auf das eigene Smartphone. Zudem wird der Vorgang im Ereignisprotokoll von Ring Intercom in der Ring-App registriert. In der App können auch individuelle Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen festgelegt, gemeinsame Nutzerinnen und Nutzer verwaltet, der automatische Zutritt aktiviert oder ein Gastschlüssel widerrufen werden.