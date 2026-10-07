Ring stellt fünf neue Smart Home Kameras vor

Ring gehört weiterhin zu den bekanntesten Marken rund um das Thema Smart Home und Sicherheit. Immerhin waren sie damals mit die Ersten in diesem Bereich. Und man wird nicht müde und stellt immer wieder bessere Produkte vor. Seit heute ist das neue Ring-Sortiment mit insgesamt fünf neuen Produkten auf Amazon vorbestellbar.

Und es tut sich ja nicht nur in Sachen Hardware etwas, sondern auch rund um die Software. Erst vorige Woche hat Ring exklusive Sounds mit den Sprechern der Hörspiel-Reihe „Die drei ???“ integriert. Falls eure Türklingel demnächst Ansagen wie etwa „Hey! Wir ermitteln grad außer Haus. Neue Fälle und Pakete gern hier ablegen!“ liefern soll, schaut euch den Artikel dazu gern noch mal an.

Das betrifft aber tatsächlich nur die Videotürklingeln von Ring, von denen es heute keine neuen Modelle gibt. Stattdessen stehen „normale“ Sicherheitskameras im Fokus, angefangen von günstigeren Modellen für 69,99 Euro bis zu den teuren 4K-Kameras für 219,99 Euro. Eines haben leider alle Neuheiten gemeinsam: Video-Aufzeichnungen sind nur in der bezahlten Cloud möglich. Ebenso macht Ring bisher einen goßen Bogen um Matter oder Apple Home.

Alle fünf neuen Kameras von Ring im Überblick

Die Ring Outdoor Camera 4K Plus bietet Retinal 4K, ein 140-Grad-Sichtfeld und farbgenaue Aufnahmen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Bei der Stromversorgung stehen Akku, Solar, Netzanschluss, Festverdrahtung und PoE+ zur Wahl. Preis: 149,99 Euro.

Ring Außenkamera 4K Plus (Outdoor Camera 4K Plus, neueste Gen.), Akku, einfache... Halte mit Videos in Retinal 4K jeden Moment fest – Sieh dein Zuhause oder Unternehmen in gestochen scharfen Weitwinkel-Videos in Retinal 4K. (Die...

Bis zu 10-facher Zoom – Mit dem optimierten, bis zu 10-fachen Zoom rückst du jedes Detail gestochen scharf in den Fokus.

Die Ring Spotlight Camera 4K Plus kombiniert Retinal 4K mit einem integrierten 550-Lumen-Scheinwerfer. Sie ist laut Ring die erste batteriebetriebene 4K-Spotlight Camera des Herstellers und eignet sich etwa für Haustüren, Wege und Seiteneingänge. Preis: 199,99 Euro.

Ring Spotlight Kamera 4K Plus (Spotlight Camera 4K Plus, neueste Gen.), Akku, Retinal... Halte mit Videos in Retinal 4K jeden Moment fest – Sieh dein Zuhause oder Unternehmen in gestochen scharfen Weitwinkel-Videos in Retinal 4K. (Die...

Bis zu 10-facher Zoom – Mit dem optimierten, bis zu 10-fachen Zoom rückst du jedes Detail gestochen scharf in den Fokus.

Für größere Außenbereiche bietet die Ring Floodlight Camera 4K Plus scharfes Retinal 4K und zwei Flutlichter mit zusammen 2.000 Lumen. Sie eignet sich unter anderem für Einfahrten, Gärten und Parkplätze. Preis: 219,99 Euro.

Ring Flutlichtkamera 4K Plus (Floodlight Camera 4K Plus, neueste Gen... Halte mit Videos in Retinal 4K jeden Moment fest – Sieh dein Zuhause oder Unternehmen in gestochen scharfen Weitwinkel-Videos in Retinal 4K. (Die...

Bis zu 10-facher Zoom – Mit dem optimierten, bis zu 10-fachen Zoom rückst du jedes Detail gestochen scharf in den Fokus.

Die neue Ring Indoor Camera 4K bringt Retinal 4K in den Innenbereich und bietet ein 115-Grad-Sichtfeld sowie Dual-Band-Wi-Fi-6. Eine physische Sichtschutzklappe kann die Kamera bei Bedarf direkt abdecken. Preis: 99,99 Euro.

Ring Innenkamera 4K (Indoor Camera 4K, neueste Gen.), mit Netzstecker, Retinal 4K... Halte mit Videos in Retinal 4K jeden Moment fest – Sieh dein Zuhause oder Unternehmen in gestochen scharfem Retinal 4K. (Die Videoqualität kann je...

Erkenne wichtige Details in jedem Raum – Auto-HDR (High Dynamic Range) gleicht helle und dunkle Bereiche bei schwierigen Lichtverhältnissen aus...

Die Ring Pan-Tilt Indoor Camera 2K in 2K auf und bietet einen 360-Grad-Schwenk- sowie 175-Grad-Neigungsbereich. Dank intelligenter Bewegungserkennung kann sie Bewegungen automatisch verfolgen. Preis: 69,99 Euro.