Roborock bietet Absaug- und Wischstation jetzt auch als separates Zubehör an

Der Roborock S7 MaxV ist das neuste Flaggschiffmodell aus dem Hause Roborock. Zusammen mit der Absaug- und Wischstation wird er zum Roborock S7 MaxV Ultra. Und falls ihr nur den Roboter ohne Absaugstation gekauft habt, könnt ihr jetzt ein Upgrade machen, denn die kombinierte Absaug- und Wischstation wird jetzt auch als separates Zubehör für 699 Euro verkauft.

Das ist definitiv kein Schnäppchen und auch optisch ist die Station eher klobig als hübsch, allerdings ist der Komfort wirklich enorm. Durch die Station muss man die Wassertanks nur noch einmal in der Woche reinigen, leeren oder füllen. Den großen Staubbeutel in der Station muss man noch seltener leeren oder tauschen. So kann der Roborock S7 MaxV autonom arbeiten und ein manuelles Eingreifen wird deutlich minimiert.

Klickt euch für alle Details gerne in meine Testberichte zum Roborock S7 MaxV und zum Roborock S7 MaxV Ultra.

Bei MediaMarkt und Saturn stehen neben der kombinierten Absaug- und Wischstation auch die beutelose Absaugstation zur Verfügung. Diese ist mit 269 Euro deutlich günstiger. Der Vorteil hier: Es kommen keine Staubbeutel zum Einsatz, ihr könnt den Behälter einfach über dem Mülleimer entleeren. Nachteil: Es gibt keine Wischstation.

Roborock S7 MaxV: Alle Modelle in der Übersicht

