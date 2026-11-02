Bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt stellt der heimische Rasen das Wachstum ein. Erst gestern habe ich meinen Mähroboter eingepackt und winterfest gemacht. Doch Roborock will die Saison wohl verlängern, denn ab sofort ist der neue Roborock RockNeo Q208 LiDAR erhältlich. Im Gegensatz zu den anderen Modellen, die nur über Fachhändler zu bekommen sind, startet der RockNeo Q208 LiDAR auch direkt im Online-Shop von Roborock.

Der Roborock RockNeo Q208 LiDAR platziert sich dabei irgendwie im Mittelfeld, allerdings gibt es mit LiDAR eine bessere Orientierung und Navigation, sodass eine zusätzliche RTK-Antenne nicht notwendig ist. Wenn die neue Saison im Frühjahr des nächsten Jahres startet, kann der Mähroboter bis zu 800 Quadratmeter Rasen bearbeiten, ohne dass manuelle Kraft notwendig ist.

Navigiert mit LiDAR und Kamera um Hindernisse herum

Ausgestattet mit einer Dual-Kamera erkennt der Mähroboter Hindernisse, sodass ein sicheres und zuverlässiges Mähen möglich ist. Mit dem zusätzlichen Kantenmodul bleiben am Rand nur noch 3 Zentimeter übrig, was bedeutet, dass händisches Arbeiten weiterhin notwendig ist. Enge Passagen ab 60 Zentimetern und Steigungen von bis zu 45 Grad meistert der Mäher ohne Probleme. Dabei lässt sich die Schnitthöhe von 20 bis 80 Millimeter genau einstellen, wobei die drei Klingen eine Schnittbreite von 18 Zentimetern abdecken.

Die Einrichtung und Steuerung erfolgt über die wirklich sehr gute Roborock-App, in der ihr auch verschiedene Mähzonen und Arbeitszeiten hinterlegen könnt. Hinzu kommen ein Diebstahlschutz, IPX6-Wasserschutz und die Kompatibilität mit Amazon Alexa und Google Home. In der Station befindet sich zusätzlich ein WLAN-Verstärkermodul, um die Verbindung zum heimischen Router zu optimieren.

Preis und Verfügbarkeit

Der Roborock RockNeo Q208 LiDAR steht ab sofort zur Vorbestellung bereit, kostet 899 Euro und soll noch im Dezember an Kundinnen und Kunden ausgeliefert werden. Dann startet der Mähroboter auch bei Amazon, um für die kommende Saison gerüstet zu sein.