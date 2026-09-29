Roborock Saros 20: Exzellenter Saugroboter zum neuen Bestpreis erhältlich

Die Prime Deals Days stehen bevor und schon eine Woche vor dem eigentlichen Event starten die Hersteller mit den ersten Angeboten. Los geht es mit Roborock, die ihr bisheriges Top-Modell zu einem neuen Bestpreis ins Rennen schicken. Während man bei vorangegangenen Angeboten für den Roborock Saros 20 statt 1.489 Euro immer noch 999 Euro bezahlen musste, sinkt der Preis jetzt auf 949 Euro. Das ist aber noch nicht alles.

Zusätzlich zum Saug- und Wischroboter bekommt ihr noch ein Original-Zubehör-Set im Wert von 89,99 Euro kostenlos dazu – ihr müsst es einfach mit in den Warenkorb legen. Das Set beinhaltet: Vier Wischpads, drei Staubbeutel, zwei Filter, eine komplette Hauptbürste samt Abdeckung sowie zwei Seitenbürsten. Das solltet ihr definitiv mitnehmen.

Das sind die Highlights des Roborock Saros 20

Neben der insgesamt sehr guten Leistung sticht der Roboter von Roborock vor allem in einer Kategorie heraus: Der Bauhöhe. Während andere Modelle gerade so unter 10 Zentimeter, vielleicht 9 Zentimeter kommen, ist der Saros 20 gerade einmal 7,98 Zentimeter. Dank der flexiblen Federung wird sogar eine Durchfahrtshöhe von 7,95 Zentimetern erreicht. Solltet ihr also einige Möbel haben, die genau 8 Zentimeter über dem Boden sind, dann ist dieser Roboter genau eure Waffe gegen den Staub darunter.

Dazu gesellt sich eine Saugleistung von 36.000 Pascal, die im Test nahezu jede Verschmutzung beseitigt. Neu ist außerdem die Kletterfunktion: Gestaffelte Hindernisse bis 8,5 Zentimeter überwindet der Roboter problemlos. Teppiche profitieren vom anhebbaren Chassis, sodass selbst längere Fasern gründlicher erfasst werden.

Schaut euch für weitere Details gerne unseren ausführlichen Testbericht an, den mein Kollege Frederick Anfang des Jahres veröffentlicht hat. Wie ich erfahren habe, ist der Roboter seitdem sehr zufriedenstellend im Einsatz. Für den aktuellen Preis mit dem geschenkten Zubehörset gibt es von uns daher eine klare Empfehlung.