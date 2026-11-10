Roborock Saros 20 (Flow): Beide Top-Modelle stark reduziert

Der Black Friday ist wirklich nicht mehr das, was er mal war. Was sich früher an einem einzigen Tag abgespielt hat, ist mittlerweile fast der ganze Monat. Fakt ist aber auch: Die zwei besten Saug- und Wischroboter von Roborock bekommt ihr dank der aktuellen „Früher Black Friday“-Angebote zum bisher besten Preis.

Los geht es mit dem Roborock Saros 20, dem Top-Modell des Herstellers mit klassischen Wischpads. Anfang des Jahres startete der Roboter noch für 1.499 Euro, jetzt bekommt ihr das Bundle mit zusätzlichen Wischpads und Staubbeuteln für 799 Euro. Das entspricht einem Rabatt von 47 Prozent. Darüber hinaus könnt ihr das Zubehör-Set mit weiteren Ersatzteilen im Wert von 89,99 Euro kostenlos mit in den Warenkorb legen. Der bisherige Bestpreis für den Roborock Saros 20 lag übrigens bei 949 Euro.

Das sind die Highlights des Roborock Saros 20

Neben der insgesamt sehr guten Leistung sticht der Roboter von Roborock vor allem in einer Kategorie heraus: Der Bauhöhe. Während andere Modelle gerade so unter 10 Zentimeter, vielleicht 9 Zentimeter kommen, ist der Saros 20 gerade einmal 7,98 Zentimeter. Dank der flexiblen Federung wird sogar eine Durchfahrtshöhe von 7,95 Zentimetern erreicht. Solltet ihr also einige Möbel haben, die genau 8 Zentimeter über dem Boden sind, dann ist dieser Roboter genau eure Waffe gegen den Staub darunter.

Dazu gesellt sich eine Saugleistung von 36.000 Pascal, die im Test nahezu jede Verschmutzung beseitigt. Neu ist außerdem die Kletterfunktion: Gestaffelte Hindernisse bis 8,5 Zentimeter überwindet der Roboter problemlos. Teppiche profitieren vom anhebbaren Chassis, sodass selbst längere Fasern gründlicher erfasst werden. Alle weiteren Details lest ihr in unserem Testbericht.

Angebot roborock Saros 20 Set Saugroboter mit Wischfunktion&angebbarem Wischmopp | AdaptiLift... AdaptiLift Chassis 3.0: Saros 20 hebt das Gehäuse dynamisch an, um bei gleichbleibender Saugkraft über Schwellen und unebene Böden zu gleiten...

Ultrapräzise Navigation: Dank Autonomem StarSight System 2.0 erstellen fortschrittliche 3D-ToF-Sensoren und RGB-Sich präzise Karten in Echtzeit...

Auch der Roborock Saros 20 Flow mit Wischwalze ist im Angebot

Und dann wäre da noch der erst im September gestartete Roborock Saros 20 Flow, der als erster Roboter des Herstellers mit einer Wischwalze ausgestattet ist. Aufgrund des späteren Marktstarts liegt der Listenpreis hier bei 1.299 Euro, der bisherige Bestpreis bei rund 1.100 Euro. Jetzt sinkt der Preis auf sehr starke 899 Euro – und auch bei diesem Modell bekommt ihr einen weiteren Bonus. 1 Liter Reinigungsmittel für 25,99 Euro könnt ihr mit in den Warenkorb legen.

Der Saros 20 Flow Complete ist der neue Flaggschiff-Roboter mit Wischwalze, die mit 27 Zentimetern besonders breit ist. Mit einer Drehzahl von 240 Umdrehungen pro Minute und 16 Wasserauslässen sollen auch hartnäckige Flecken gelöst werden können. Da der Roboter unterschiedliche Böden wie Holz, Teppich oder Fliesen erkennt, passt er automatisch die Wassermenge an. Sobald der Roboter Teppiche saugt, fährt eine Abdeckung für die Wischwalze aus, damit der Untergrund nicht feucht wird. Weitere Details könnt ihr in unserem Testbericht nachlesen.