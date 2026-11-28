Apple hat schon länger keine neuen (PRODUCT)RED-Produkte mehr auf den Markt gebracht. Doch rund um den 1. Dezember 2026 soll sich das ändern, denn Mark Gurman hat vorab berichtet, dass Apple rote Versionen des HomePod mini 2 und der AirPods Max 2 plant. Der Termin ist nicht ohne Absicht gewählt, denn der 1. Dezember ist der Welt-Aids-Tag. Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf der RED-Produkte fließt nämlich an den Global Fund zur Bekämpfung von HIV und AIDS.
Apple leakt den roten HomePod mini 2 selbst
Online kursieren zwei Fotos eines HomePod mini 2 in Rot, der unabsichtlich vorab in einem Apple Store ausgestellt wurde. Damit ist auch klar, dass die Vorhersagen von Gurman korrekt sind. Abzuwarten bleibt, ob weitere Produkte in der Sonderfarbe Rot erscheinen. Im Gespräch ist auch ein AirTag in Rot, der möglicherweise ebenfalls in Kürze startet.
Kommentare 1 Antwort
Nostalgie Gefühle ….