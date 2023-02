RTL+ Season Pass: 4 Monate für 9,98 Euro statt 19,96 Euro

RTL nutzt den Start der Europa und Europa Conference League um auf das eigene Streaming-Portal RTL+ aufmerksam zu machen. Ab sofort könnt ihr den RTL+ Season Pass günstiger kaufen, für vier Monate zahlt ihr nur 9,98 Euro (zum Angebot) statt 19,96 Euro. Dabei handelt es sich um das Premium-Paket, mit dem ihr auch Zugriff auf alle anderen Inhalte von RTL+ bekommt. Lediglich das Musik-Streaming ist nicht mit dabei, hier müsste man zum teureren Max-Tarif greifen. Das Angebot ist bis Ende Februar 2023 verfügbar.

Die Playoffs der KO-Runde starten am 16. Februar, das Finale der Europa League wird am 31. Mai 2023 in der Budapester Puskás Aréna ausgetragen. Das Finale der Conference League findet hingegen am 7. Juni 2023 in der Eden Arena in Prag statt.

Mein Tipp: Kitchen Impossible auf VOX

Lineares Fernsehen weckt bei mir noch kaum Interesse. Klar, Fußball macht für mich nur live Sinn, andere Inhalte möchte ich aber auf Abruf erleben, da ich mir aussuchen kann, wann und was ich gucken möchte. Und da VOX auch Teil von RTL+ ist, möchte ich euch die Sendung Kitchen Impossible mit Tim Mälzer empfehlen. Ich bin großer Fan dieses Formats und die achte Staffel startet offiziell am 12. Februar. In der Mediathek von RTL+ werden die Folgen jedoch eine Woche früher verfügbar gemacht und so könnt ihr das Duell Tim Mälzer vs. Die Stembergs schon jetzt streamen. Ich habe die Ausgabe schon gesehen und kann sagen: Nicht die beste Folge, aber dennoch wird hier tolle Unterhaltung geboten. Interesse am Kochen ist dabei nicht zwingend erforderlich, macht das Format aber spannender.

Worum es geht? Die Kontrahenten schicken sich gegenseitig in andere Länder, in denen ein oftmals ländertypisches Gericht probiert und möglichst originalgetreu nachgekocht werden muss. Eine Jury beurteilt das Gericht und wer am Ende der Sendung mehr Punkte einfahren konnte, gewinnt das Duell.