Safari auf dem iPhone Duo: Apple will dem Browser mehr Platz verschaffen

Apple arbeitet offenbar an einer Verbesserung für Safari auf dem iPhone Duo. Der Browser soll Websites künftig mehr Platz auf dem äußeren Display bieten, ohne dass wichtige Inhalte hinter den seitlich platzierten Bedienelementen verschwinden. Eine endgültige Lösung gibt es allerdings noch nicht. Wie aus einem aktuellen WebKit-Beitrag von Apples Jen Simmons vom 23. Oktober 2026 hervorgeht, prüft Apple derzeit verschiedene Möglichkeiten, um die Darstellung von Webseiten auf dem ungewöhnlichen Bildschirmformat zu verbessern.

Das Problem liegt vor allem in der aktuellen Anordnung der Safari-Steuerung. Weil sich die Bedienelemente am seitlichen Rand befinden, bleibt für Webseiten weniger Platz in der Breite. Eine mögliche Lösung wäre die bereits vorhandene Einstellung viewport-fit=“cover“. Sie erlaubt es Websites, den gesamten verfügbaren Bildschirmbereich auszunutzen, einschließlich der Zonen, die normalerweise für die Benutzeroberfläche reserviert sind. Allerdings müssen Entwickler und Entwicklerinnen dafür ausreichend Abstand zu wichtigen Inhalten einplanen.

Genau hier sieht Apple Schwierigkeiten. Laut Simmons berücksichtigen viele Websites die notwendigen Abstände nicht konsequent an allen Bildschirmrändern. Werden Seiten einfach über den bisher nutzbaren Bereich hinaus erweitert, könnten Navigationselemente oder andere wichtige Inhalte von den Safari-Steuerelementen verdeckt werden. Apple sucht deshalb nach einer Lösung, die mehr Bildschirmfläche freigibt, ohne Website-Betreiber vor zusätzliche Probleme zu stellen.

Flexible Darstellung statt starrer Begrenzungen

Ein denkbarer Ansatz könnte Hintergrund und eigentliche Inhalte unterschiedlich behandeln. So könnte beispielsweise der Hintergrund einer Kopfzeile über die gesamte Displayfläche reichen, während Navigationslinks und andere interaktive Elemente im frei zugänglichen Bereich bleiben. Das würde Websites optisch besser an das Display anpassen, ohne ihre Bedienbarkeit zu beeinträchtigen. Ob Apple diese Idee tatsächlich umsetzt oder einen anderen Weg einschlägt, ist bislang offen.

Schon jetzt gibt es in Safari 27.1 einige Neuerungen für das iPhone Duo. Aktuell begrenzt der Browser Webseiten auf den Bereich neben den seitlichen Bedienelementen und füllt den verbleibenden Streifen mit der Hintergrundfarbe der jeweiligen Seite. Diese Gestaltung hängt mit dem besonderen Bildschirmformat zusammen: Das äußere Display ist breiter und kürzer als bei herkömmlichen iPhones. Durch die seitliche Anordnung der Steuerung bleibt mehr Höhe für Apps und Webseiten verfügbar.

Neben den möglichen Layout-Änderungen bringt Safari 27.1 auch Verbesserungen für PDFs mit. Wird das iPhone Duo teilweise wie ein Buch zusammengeklappt gehalten, zeigt der Browser PDF-Dokumente automatisch auf zwei Seiten an. Beim erneuten Aufklappen oder vollständigen Schließen wechselt die Darstellung zurück zur einseitigen Ansicht. Entwickler und Entwicklerinnen können außerdem experimentelle Funktionen testen, mit denen sich die Klappstellung erkennen und Inhalte gezielt um die Mittelfalte herum positionieren lassen. Die entsprechenden Optionen sind über die Safari-Feature-Flags erreichbar. Die geplante Erweiterung des nutzbaren Bildschirmbereichs unterhalb der Bedienelemente befindet sich dagegen noch in der Prüfung.