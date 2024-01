Samsung Ballie: Roboter mit integriertem Beamer und KI-Funktionen

Auf der CES 2024 in Las Vegas hat Samsung eine aktualisierte Version des Ballie-Roboters aus eigener Entwicklung vorgestellt. Die neue Version von Ballie ist mit KI ausgestattet und kann Smart-Home-Anfragen, Telefonanrufe und offenbar auch das Füttern des eigenen Haustieres erledigen – falls das Produkt jemals auf den Markt kommt.

Der Ballie-Roboter von Samsung wurde bereits 2020 erstmals vorgestellt und seinerzeit als kugelrunder gelber Assistent für das eigene Zuhause präsentiert. Nun ist der Ballie zurück – und verfügt jetzt auch über einen eingebauten Projektor. Auf der CES 2024 hat Samsung Ballies besonderes Merkmal gezeigt: Der Roboter kann nun Dinge auf den Boden, die Wand oder die Decke projizieren, während er Personen in der Wohnung folgt.

In einem kleinen Video von Samsung zeigt der ebenfalls in gelber Farbe gehaltene neue Ballie eine Reihe von cleveren Projektionstricks, darunter das Abspielen eines Vogelvideos für einen Hund, das Anzeigen eines Videoanrufs an einer Wand und die Projektion eines Fitnessvideos für jemanden, der trainiert.

Ballie soll Licht, Klimaanlagen, Waschmaschinen und mehr steuern

In einer Presse-E-Mail (via The Verge) erklärt Samsung außerdem, dass Ballie die Projektion automatisch anpassen kann, je nachdem, wie weit er von der Wand entfernt ist und wie die Lichtverhältnisse sind, und dass er „der weltweit erste Projektor ist, der automatisch die Körperhaltung und den Gesichtswinkel von Personen erkennt und den optimalen Projektionswinkel für Sie einstellt.“

Im Video dient der Roboter auch als intelligenter Haushaltsassistent, der das Licht einschaltet, Hundefutter ausgibt und per Chatnachricht mitteilt, was er gerade macht. In der Pressemail heißt es, dass Ballie unter anderem „Klimaanlagen, Licht, Waschmaschinen und mehr“ steuern kann. Ballie kann Personen auch durch das Haus folgen und sie begrüßen, wenn sie zur Tür hereinkommen. Am Ende des Videos zeigt Ballie nach einem Zubettgeh-Sprachbefehl eine Sternenhimmel-Projektion auf der Zimmerdecke über dem Bett der Beteiligten an.

Leider gibt es bis auf das von Samsung veröffentlichte Video keine Real Life-Demos oder Prototypen des überarbeiteten Ballie-Modells zu sehen. Auf der CES 2020, auf der Samsung Ballie zum ersten Mal vorstellte, rollte der Roboter noch auf der Bühne herum. Das Unternehmen hat keine Details darüber verraten, ob oder wann Ballie auf den Markt kommen könnte oder wie die Preisgestaltung aussehen würde. Das Video zu Ballie 2.0 findet ihr abschließend unter dem Artikel eingebunden.