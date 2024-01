Samsung Portable SSD T7 mit 2TB für nur 123,99 Euro

Samsung hat Ende letzten Jahres die neue Samsung Portable SSD T9 vorgestellt, die noch einmal schneller ist und ein neues Design bietet. Der Vorgänger Samsung Portable SSD T7 (eine T8-Variante gibt es nicht), kann hingegen deutlich günstiger gekauft werden. Amazon bietet die rote Variante mit 2 TB Speicherplatz für nur 123,99 Euro (Amazon-Link) statt 169,99 Euro. Es handelt sich um ein Blitzangebot, daher solltet ihr euch zeitnah entscheiden.

Mit USB 3.2 Gen 2 ist die Platte sehr schnell und erreicht Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050 MB/s bzw. 1.000 MB/s. Mit 8,5 x 5,7 x 0,8 Zentimeter und 56,7 Gramm ist die Festplatte zudem sehr kompakt und leicht und kann auch einfach transportiert werden. Gut: Es wird keine externe Stromversorgung benötigt, hier läuft alles über nur ein Kabel. Der Anschluss erfolgt über das USB-C Kabel.

Ich habe eine Samsung SSD selbst im Einsatz und nutze die schnelle Festplatte für den gelegentlichen Videoschnitt. Videodateien sind groß und mein Speicher im Mac mini ist begrenzt. Mit der SSD ist das Verwalten und Schneiden von Videos wirklich super.

Medien speichern, Backup machen

Die Festplatte könnt ihr auch als externes Speichermedium nutzen und so euren Speicherplatz erweitern oder wichtige Daten und Dokumente auslagern. Ebenso könnt ihr die Samsung SSD für Backups mit Time Maschine einrichten und müsst euch so keine Sorgen machen, dass Daten verloren gehen könnten. Neuerdings könnt ihr die Festplatte ja auch direkt mit dem iPhone 15 Pro via USB-C verwenden – oder auch an einem USB-C iPad.

Die Handhabung ist sehr einfach, die Festplatten funktionieren bei mir immer zuverlässig. Die Farbe wäre mir persönlich egal, rot ist jetzt sicherlich nichts Jedermanns Geschmack, allerdings kann man sie auch schnell wiederfinden, sollte man sie mal verlegt haben.