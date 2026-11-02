Samsung stichelt gegen Apple: Werbung macht sich über Displayrisse beim iPhone Duo lustig

Kaum ist Apples erstes Falt-iPhone auf dem Markt, hagelt es die ersten Seitenhiebe aus Südkorea. Samsung hat eine Werbekampagne gestartet, die ausgerechnet die Schwachstellen des Konkurrenten ins Visier nimmt.

Falten? Kennen wir!

Den Auftakt machte ein Instagram-Post auf Samsungs kanadischem Account. Darin zeigt der Konzern mehrere Bilder mit einer hellen Linie, die exakt an jener Stelle verläuft, an der beim iPhone Duo zuletzt Displayprobleme aufgetreten sind. Dazu liefert Samsung drei freche Sprüche: „Falten ist für uns nichts Neues“, „Falten. Davon verstehen wir schon einiges“ und schließlich den Aufruf „Wechsle zum Galaxy Z Fold8“.

Ein Unternehmenssprecher bezeichnete die Aktion als „verspielte neue Kampagne“. Sie greife die Debatte über die „wachsende Konkurrenz bei Falt-Smartphones und die Rolle der Erfahrung in dieser Kategorie“ auf. Und Erfahrung hat Samsung tatsächlich vorzuweisen: Das erste faltbare Galaxy-Smartphone erschien bereits im September 2019. Das aktuelle Galaxy Z Fold8 der achten Generation stellte der Hersteller zudem drei Monate vor dem Debüt des iPhone Duo vor.

Wenn das Scharnier zum Problem wird

Der Spott kommt nicht von ungefähr. Kurz nach dem Verkaufsstart meldeten sich nämlich einige Kunden, deren Geräte Probleme am Scharnier hatten. Die Folge waren Risse im inneren Display. Die betroffenen Modelle scheinen allesamt an derselben Stelle zu brechen, sodass eine helle Linie über den OLED-Bildschirm wandert. Apple räumte das Problem inzwischen ein, betont aber, dass nur wenige Geräte betroffen seien.

Apples Lager sind leer, die von Samsung sind voll

Interessant ist außerdem die Liefersituation. Wer das iPhone Duo online bestellen möchte, schaut vorerst in die Röhre: Das Gerät ist bis Januar ausverkauft. Zwar tauchten in den Apple Stores sporadisch einzelne Exemplare auf, verlässlich planen lässt sich damit aber kaum. Beim Galaxy Z Fold8 sieht die Lage dagegen deutlich entspannter aus. Engpässe sind nicht erkennbar, und viele Farben sowie Speichervarianten sollen zeitnah ausgeliefert werden.