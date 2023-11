Santander Bank unterstützt jetzt Apple Pay

Im Dezember 2018 ist Apple Pay in Deutschland gestartet, erst jetzt reicht die Santander Bank Support für den kontaktlosen Bezahldienst nach. Ab heute können Kunden und Kundinnen mit einer Santander Visa Debit-/Kreditkarte auch Apple Pay nutzen.

Die Santander ist in der Wallet-App noch nicht als Bank aufgelistet, allerdings könnt ihr eure Karte über den Punkt „Andere Karten hinzufügen“ in Wallet einrichten. Hier durchlauft ihr einfach den herkömmlichen Prozess und müsst die Einrichtung entweder via SMS oder E-Mail bestätigen.

Klickt euch gerne auf dieser Sonderseite bei der Santander für alle weiteren Informationen.

Apple Pay zuletzt neu bei der Postbank

Auch die Postbank hatte sich lange gegen Apple Pay gesträubt. Seit Ende September bietet aber auch die Postbank Apple Pay an. Vorausgesetzt ist eine Postbank Mastercard oder die Postbank Card plus. Alle Details zu Apple Pay bei der Postbank könnt ihr hier nachlesen.

Tap to Pay in Frankreich

Die Funktion „Tap to Pay“ wurde ausgeweitet und ist jetzt auch in Frankreich verfügbar. Mit Tap to Pay wird das iPhone zum Bezahlterminal, wobei ein Bezahldienst wie SumUp, Zettle oder Revolut vorausgesetzt wird. Statt ein klassisches Terminal einzusetzen, kann man auch die App des Anbieters auf einem iPhone verwenden.