Satechi erweitert die hauseigene FindAll-Kollektion um ein neues Zubehör für Smartphones: Der FindAll Magnetic Wallet Stand verbindet einen magnetischen Kartenhalter mit integrierter Ortungsfunktion und praktischer Standfunktion. Besonders interessant ist die plattformübergreifende Unterstützung von Apple Find My und Google Find Hub, denn damit lässt sich das kompakte Accessoire sowohl mit iPhones als auch mit Android-Smartphones aufspüren. Der magnetische Kartenhalter wird an der Rückseite eines MagSafe-kompatiblen Smartphones befestigt und bietet Platz für bis zu drei Karten.

Geht das Wallet einmal verloren oder wird es versehentlich liegen gelassen, hilft die integrierte Ortungsfunktion beim Wiederfinden. Über das jeweilige Suchnetzwerk lässt sich der Standort des Kartenhalters bzw. der -halterin ermitteln. Zusätzlich verfügt das Zubehör über einen akustischen Signalton, der mit einer Reichweite von bis zu 40 Metern beim Aufspüren in der näheren Umgebung hilft. iPhone-User profitieren außerdem von entsprechenden Benachrichtigungen, wenn sie ihren Kartenhalter zurücklassen. Praktisch: Dank einer integrierten NFC-Durchleitung können Karten im Etui verbleiben und trotzdem kontaktlos zum Bezahlen verwendet werden.

Neben der Aufbewahrung wichtiger Karten hat Satechi dem neuen Modell eine ausklappbare Standfunktion spendiert. Mit wenigen Handgriffen verwandelt sich das Wallet in einen Smartphone-Ständer, dessen Neigungswinkel sich auf bis zu 87 Grad einstellen lässt. Das ermöglicht die Nutzung im Hoch- und Querformat und eignet sich beispielsweise zum Anschauen von Videos, für Videotelefonate oder zum Lesen unterwegs. Durch die magnetische Befestigung bleibt das Zubehör direkt am Smartphone und muss nicht separat transportiert werden.

Kabelloses Laden und bis zu acht Monate Akkulaufzeit

Für die Stromversorgung ist ein wiederaufladbarer Akku mit einer Kapazität von 80 mAh integriert. Dieser soll mit einer vollständigen Ladung eine Laufzeit von bis zu acht Monaten ermöglichen. Aufgeladen wird der Kartenhalter kabellos über Qi-, Qi2- oder MagSafe-kompatible Ladegeräte. Auch bei der Alltagstauglichkeit hat Satechi nachgelegt: Das aus Polyurethan gefertigte Gehäuse ist nach IP67 gegen Staub und Wasser geschützt. Mit Abmessungen von 1,2 × 6,6 × 9,7 Zentimetern und einem Gewicht von 70,4 Gramm trägt das Wallet auch nicht sonderlich dick auf der iPhone-Rückseite auf.

Der Satechi FindAll Magnetic Wallet Stand ist ab sofort in den Farben Black und Sand erhältlich. Der Hersteller gibt eine unverbindliche Preisempfehlung von 49,99 Euro an. Die dritte Farbvariante Burgundy soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen. Bei Amazon ist die Neuerscheinung in Sand bereits gelistet und sollte in Kürze dort verfügbar sein. Weitere Infos gibt es auch auf der offiziellen Produktseite bei Satechi.