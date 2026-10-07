Satechi Onthego: Tolles 2-in-1-Ladegerät kurzzeitig für nur 30,59 Euro

Bei diesem Angebot müsst ihr wahrscheinlich schnell sein, daher mache ich jetzt auch eine schnelle Nummer daraus. Das Satechi Onthego 2-in-1-Ladegerät wird in der Farbe Sand bei Amazon derzeit für nur 30,59 Euro angeboten. Aktuell sind noch knapp 20 Stück verfügbar, ob der Preis danach weiterhin gültig ist, das weiß ich leider nicht.

Im August gab es das Ladegerät von Satechi bereits kurzzeitig für unter 40 Euro. Normalerweise liegt der Preis bei über 60 Euro, wie ihr auch an den beiden anderen Farben erkennen könnt.

Das müsst ihr über das Reiseladegerät von Satechi wissen

Ich nutze den Charger von Satechi selbst, immer wenn ich auf Reisen bin. Er kommt mit einem kleinen Stoffbeutel und einem USB-C-Ladekabel, allerdings ohne Netzteil. Ich habe einfach ein kleines USB-C-Netzteil mit 30 Watt Leistung mit in den Beutel gepackt und habe so immer alles griffbereit, wenn es mal für ein Wochenende weggeht oder ein geschäftlicher Trip ansteht.

Das Satechi Onthego Ladegerät wird zusammengeklappt und ist so relativ kompakt. Ausgeklappt könnt ihr das iPhone auf einer Qi2-Ladefläche mit einer Leistung von 15 Watt aufladen. Auch das AirPods‑Ladecase kann hier abgelegt werden. Zusätzlich gibt es einen ausklappbaren Ladepuck für die Apple Watch, hier steht eine Leistung von 5 Watt zur Verfügung – die Uhr wird also schnell aufgeladen.

Abgesehen vom nicht mitgelieferten Netzteil gibt es hier nichts zu meckern. Wenn ihr ohnehin noch ein USB-C-Netzteil übrig habt oder entbehren könnt, bekommt ihr mit dem Satechi Onthego 2-in-1-Ladegerät ein ordentliches Produkt mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung. Für ein Markenprodukt ist der Preis von gut 30 Euro auf jeden Fall eine Ansage, bei Ugreen oder Anker zahlt man definitiv mehr. Und auf die oftmals angebotene dritte Ladefläche zum gleichzeitigen Aufladen der AirPods kann ich in der Praxis sehr gut verzichten.