Schmuddelwetter: Großes Update für sehr gute Wetter-App

Ich habe lange Zeit die App von Wetter.de genutzt und sogar für das Premium-Abonnement bezahlt. Mir gefiel einfach die Aufmachung, doch für das neue iPhone Duo ist die App nicht optimiert. Vor ein paar Wochen kam ich dann mit Dennis Schweitzer ins Gespräch, dem Entwickler von Schmuddelwetter (App Store-Link). Die kostenlos verfügbare App hat mittlerweile einen Platz auf meinem ersten Homescreen eingenommen.

Bereits seit knapp zwei Wochen teste ich Version 1.4 der App auf meinem iPhone Duo. Mittlerweile ist das entsprechende Update offiziell im App Store verfügbar. Ganz egal ob ihr ein faltbares Smartphone, ein klassisches iPhone oder auch ein iPad im Einsatz habt, schaut euch die App auf jeden Fall mal an. Sie ist kostenlos, ohne Werbung und auch ohne In-App-Käufe (abgesehen von freiwilligen Spenden). Die Wetterdaten werden unter anderem vom Deutschen Wetterdienst abgerufen.

Anpassungen für das iPhone Duo und iPad

Das jüngste Update ist für mich natürlich vor allem aufgrund der Unterstützung für das iPhone Duo spannend. Aber auch das iPad profitiert. Auf beiden Geräten kann man nun im Querformat zwei Kacheln nebeneinander anzeigen. Genau diese Kacheln sind aus meiner Sicht eines der Highlights von Schmuddelwetter, denn sie können frei platziert werden. So könnt ihr die Wetter-App so gestalten, wie ihr es gerne wünscht, und für euch wichtige Daten weit oben anzeigen lassen. Genau wie bei Widgets auf dem Homescreen lassen sich die Kacheln jetzt auch in der Größe ändern.

Die weiteren Neuerungen in Schmuddelwetter

Die kostenlose App bietet jetzt noch mehr Anpassungsmöglichkeiten. Widgets auf dem Homescreen lassen sich noch weiter anpassen, außerdem heißt die App auf dem Homescreen jetzt nur noch „Schmuddel“. „Schmuddelwetter“ war zu lang und wurde ohnehin abgeschnitten. Die Möwe könnt ihr bereits seit dem vorherigen Update durch ein einfaches Wolken-Icon ersetzen.

Und auch in der App selbst gibt es mehr Möglichkeiten. Das klassische Design kann durch Szenen wie Himmel, Küste oder Wald ersetzt werden. Die neuen Hintergründe folgen Wetter, Tageszeit und Mondphase am ausgewählten Ort. Ich persönlich bleibe auf jeden Fall beim bisherigen, klassischen Design, das mir sehr gut gefällt.

Auch das ist neu in Schmuddelwetter 1.4:

Neue Farbdesigns Bordeaux, Bunt und Schwarz, Kacheln auch als Glas oder ganz ohne Rahmen

Wetterarchiv: vergangene Messwerte ansehen und mit einem früheren Jahr vergleichen

Eigene Warnungen für Temperatur, Temperatursturz, Wetter am Wochenende, Pegel, klare Nacht und goldene Stunde

Amtliche Warnungen lassen sich schließen, neue oder geänderte erscheinen wieder

Schaut auf jeden Fall mal rein, mittlerweile hat die App mehr als 7.000 Nutzer mit aktivierten Warnungen. Am Anfang müsst ihr euch definitiv etwas Zeit nehmen, um die App nach euren Wünschen zu konfigurieren, danach sind die von euch angepassten Ansichten einfach eine Wucht.