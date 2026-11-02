Schnellere Verfügbarkeit des iPhone Duo: Foxconn-Chef macht Hoffnung

Obwohl das iPhone Duo mit knapp 2.500 Euro das teuerste iPhone jemals ist, reißen sich potenzielle Kunden um das erste faltbare Smartphone von Apple. Binnen weniger Minuten sind die Lieferzeiten des iPhone Duo rasant angestiegen, sodass Bestellungen laut Apple-Webseite erst Ende Januar 2027 ausgeliefert werden können. Das ist in zweierlei Hinsicht ärgerlich, denn so macht man sich selbst das Weinachtsgeschäft kaputt.

„Ziemlich zuversichtlich“ vor dem Weihnachtsgeschäft

Michael Chiang, derzeit Vorstandsvorsitzender von Foxconn, zeigte sich im Gespräch mit Bloomberg aber entspannt. Auf die Frage, ob sich die Duo-Bestellungen noch rechtzeitig zu Weihnachten bedienen ließen, verwies er auf das weltweite Netz des Konzerns: Mehr als 240 Standorte in 24 Ländern erlaubten es, Kundenwünsche zeitnah zu erfüllen. Entsprechend optimistisch sei er, dass die Nachfrage gedeckt werden könne. Außerdem rechnet Chiang damit, dass künstliche Intelligenz den Absatz von Unterhaltungselektronik insgesamt anschieben wird.

Es bleibt also abzuwarten, ob Apple die Duo-Bestellungen vorziehen kann, wenn mehr Geräte zügig in Produktion gehen. Aktuell zeigt der Apple Store immer noch den 25. Januar als frühestmöglichen Liefertermin an. Auch eine Abholung vor Ort ist derzeit nicht möglich, was für alle Modelle und Farben gilt. Sobald sich Liefertermine oder Fristen ändern, erfahrt ihr es natürlich sofort bei uns.

KI statt Apple als Wachstumsmotor

Wie viele andere taiwanesische Hardware-Hersteller hat sich auch Foxconn im KI-Zeitalter neu ausgerichtet. Früher steuerte Apple über die Hälfte des Umsatzes bei, mittlerweile ist das nicht mehr so. Im zweiten Quartal entfielen stattdessen 51 Prozent der Erlöse auf die Sparte für Cloud und Netzwerke, was zeigt, dass derzeit vor allem KI-nahe Hardware das Wachstum trägt.

Titelbild: Apple.