Es ist noch gar nicht so lange her, dass wir euch einige Schutzhüllen von Woodcessories, Vonmählen und Spigen für die neue iPhone 18 Pro-Generation vorgestellt haben. Nachdem es etwas gedauert hat, habe ich nun auch frisches Zubehör von den bekannten Herstellern Nomad aus den USA und Decoded aus den Niederlanden bei mir vorliegen. Im Folgenden stelle ich euch die Neuerscheinungen vor – vielleicht ist ja auch für euer neues iPhone 18 Pro etwas dabei?

Nomad Traditional Leather Case

Mit dem Traditional Leather Case gibt es von Nomad ein zeitloses Leder-Backcase, das sich von den üblichen Silikon- und Kunststoffhüllen abhebt. Die Variante English Tan, die mir vorliegt, setzt auf einen warmen Braunton und vollnarbiges Horween-Leder, das Nomad gemeinsam mit der US-Gerberei gleichen Namens entwickelt hat. Bei der Herstellung kommen pflanzliche und chrombasierte Gerbverfahren zum Einsatz, die eine natürliche Optik mit Alltagstauglichkeit verbinden sollen. Das Besondere: Das Leder entwickelt mit der Zeit seinen eigenen Charakter, denn kleine Kratzer und Gebrauchsspuren gehen nach und nach in eine individuelle Patina über. Innen schützt ein Mikrofaserfutter das iPhone, während leicht erhöhte Ränder das Display und die Kamera vor alltäglichen Kratzern bewahren sollen.

Auch bei der Ausstattung gibt es beim Traditional Case nichts zu meckern. Präzisionsgefertigte Tasten aus eloxiertem Aluminium und ein Glas-Element für die Camera-Control-Funktion sorgen für eine hochwertige Haptik. Dazu kommen integrierte Magnete für MagSafe und Qi2, so dass kabelloses Laden und kompatibles Zubehör weiterhin genutzt werden können. Das Nomad Traditional Case ist zum Preis von 59 Euro im Nomad-Webshop und in verschiedenen Varianten auch bei Amazon zu haben. Wer die Horween-Lederqualität bevorzugt, findet bei Nomad auch diese Variante für 84 Euro.

Nomad Modern Leather Folio

Wer sein iPhone 18 Pro nicht nur auf der Rückseite schützen und zudem noch ein paar Geldscheine und Karten mitnehmen möchte ,dürfte am Modern Leather Folio von Nomad Gefallen finden. Die Hülle, die mir in „English Tan“ zur Verfügung gestellt wurde, kombiniert einen warmen Braunton mit vollnarbigem Camino-Leder, das aus der dänischen Gerberei Ecco stammt. Durch die Kombination aus pflanzlicher und chrombasierter Gerbung soll das Material nicht nur eben und edel aussehen, sondern auch den Herausforderungen des Alltags standhalten. Das Folio-Konzept bringt zudem einen praktischen Vorteil mit: Im Inneren finden sich drei Kartenfächer sowie ein separates Fach für Geldscheine oder Belege. Eine magnetische Verschlusslasche hält das Cover zusammen, lässt sich bei Bedarf aber auch abnehmen.

Trotz des klassischen Designs ist das Modern Leather Folio auch technisch auf der Höhe der Zeit: Integrierte Magnete unterstützen MagSafe und Qi2, während präzise gefertigte Tasten aus eloxiertem Aluminium und ein Glaselement für die Camera-Control-Taste den hochwertigen Eindruck unterstreichen. Für den Schutz setzt Nomad auf einen Polycarbonat-Rahmen, einen griffigen TPU-Rand und erhöhte Kanten rund um Display und Kamera. Stürze aus bis zu acht Fuß, also rund 2,4 Metern, soll die Hülle laut Hersteller ebenfalls abfedern. Preislich startet das Modern Leather Folio mit Camino-Leder bei 69 Euro im Nomad-Webshop, eine Variante aus Horween-Leder wird für 99 Euro angeboten. Auch bei Amazon sind die Varianten zu ähnlichen Preisen zu finden. Das Modell ist laut Hersteller sowohl mit dem iPhone 18 Pro als auch mit dem iPhone 17 Pro kompatibel, ebenso wie das zuvor präsentierte Traditional Leather Case.

NOMAD | Modern Leather Folio | iPhone 18 Pro | Schutzhülle aus Polycarbonat und... PREMIUM-LEDER: Vollnarbiges Echtleder mit gleichmäßigem Finish für eine hochwertige, elegante Optik

WALLET-FUNKTION: Drei Kartenfächer und ein zusätzliches Fach bieten Platz für Karten, Bargeld oder Belege

Decoded 2-in-1 Detachable Wallet

Ich muss sagen, dass ich großer Fan von 2-in-1-Hüllen bin, die ein klassisches Backcase mit einem magnetisch abnehmbaren Wallet verbinden. So kann man das Wallet inklusive Geldscheinen und EC-/Kreditkarten unterwegs nutzen, und bei der Rückkehr nach Hause nimmt man das Wallet ab und hat eine schlankes Case für die Rückseite des iPhones. Ich habe euch kürzlich bereits ein Exemplar von Vonmählen vorgestellt, und auch der niederländische Zubehör-Hersteller Decoded hat ein sehr änliches Modell für das iPhone 18 Pro und Pro Max im Sortiment. Auf der deutschsprachigen Decoded-Website als „Lederhülle mit abnehmbaren Wallet“ bezeichnet, steht die Combo-Hülle in insgesamt vier Farben – Chocolate Brown, Taupe, Midnight (ein dunkles Blau) und Schwarz – zum Kauf zur Verfügung.

Die Hülle besteht aus hochwertigem ECCO-Vollnarbenleder, während das schlanke Wallet drei Kartenfächer und ein separates Geldscheinfach bietet. Dank integrierter MagSafe-Magnete lässt sich das Wallet mit nur einer Bewegung anbringen oder abnehmen. Auch beim kabellosen Laden bleibt das System flexibel, denn sowohl Case als auch Wallet unterstützen MagSafe. Trotz des minimalistischen Designs kommt der Schutz nicht zu kurz: Die Hülle ist laut Hersteller für Stürze aus bis zu 1,2 Metern ausgelegt. Im Webshop von Decoded ist die Lederhülle mit abnehmbaren Wallet in den vier oben beschriebenen Farben zum Preis von jeweils 79,99 Euro erhältlich, bei TechnikDirekt bekommt man meine Variante in „Midnight“ bereits für 69,99 Euro.

Decoded Liquid Silicone Back Cover

Mit dem Liquid Silicone Case für das iPhone 18 Pro setzt Decoded auf eine Kombination aus angenehmer Haptik und alltagstauglichem Schutz. Die mir vorliegende Farbvariante „Atlantic Blue“ bringt einen satten Blauton auf das iPhone 18 Pro, während das hochwertige Flüssigsilikon mit seiner seidig-weichen Soft-Touch-Oberfläche für einen sicheren Grip sorgt. Eine Besonderheit ist die integrierte Biomaster-Technologie, die das Wachstum bestimmter Mikroorganismen auf der Hüllenoberfläche hemmen soll. Gerade bei einem Gerät, das wir täglich unzählige Male in die Hand nehmen, ist das ein interessantes Extra. Die antimikrobielle Behandlung ersetzt allerdings keine regelmäßige Reinigung.

Ein vollständig umlaufender Metallrahmen schützt das Kameramodul, während robuste Metalltasten und eine farblich abgestimmte Glasabdeckung für die Camera Control-Taste den Zugriff auf alles Wichtige ermöglichen. Im Inneren sitzt eine stoßfeste Schale aus recyceltem Polycarbonat, ergänzt durch ein Mikrofaserfutter und erhöhte Kanten zum Schutz vor Kratzern. Laut Hersteller hält das Case Stürze aus bis zu 1,2 Metern Höhe aus. Dank integriertem Magnetsystem bleibt es außerdem mit MagSafe-Zubehör kompatibel und unterstützt kabelloses Laden, einschließlich entsprechender Qi2-Ladegeräte. Die in insgesamt elf Farben erhältliche Silikonhülle kostet im Decoded-Webshop 49,99 Euro und ist neben dem iPhone 18 Pro auch mit dem iPhone 17 Pro kompatibel.

Decoded Hybrid Stand Case

Das iPhone zeigen, statt es hinter einer dicken Hülle zu verstecken: Diesen Ansatz verfolgt Decoded mit dem Hybrid Stand Case für das iPhone 18 Pro. Die transparente Hülle in sieben erhältlichen Farbvarianten lässt das Apple-Design sichtbar und ergänzt es um ein praktisches Extra, nämlich einen integrierten, drehbaren Ständer aus einer Aluminiumlegierung. Dieser lässt sich ausklappen, flexibel im Winkel einstellen und bei Nichtgebrauch flach an die Rückseite legen. Ob beim Streamen auf dem Schreibtisch, beim Videochat oder für einen kurzen Blick auf Rezepte in der Küche: Das iPhone steht damit ganz ohne zusätzliche Halterung. Die Kombination aus Polycarbonat, Acryl und TPU soll für eine robuste Konstruktion sorgen, während rutschhemmende Seiten den Grip verbessern. Eine kratzfeste, fingerabdruckresistente Oberfläche soll zudem dafür sorgen, dass die transparente Hülle im Alltag länger gepflegt aussieht.

Auch beim Schutz des iPhones lässt sich Decoded nicht lumpen: Verstärkte Ecken mit integrierten Luftpolstern und ein internes Dämpfungssystem sollen Aufprallkräfte verteilen. Laut Hersteller ist das Case für Stürze aus bis zu drei Metern Höhe getestet. Ein umlaufender Kamerarahmen schützt das Kameramodul, während erhöhte Kanten das Display vor Kratzern bewahren sollen. Dazu kommen robuste Metalltasten und eine farblich abgestimmte Glasabdeckung für die Camera Control-Taste. Dank integrierter Magnete bleibt die Hülle mit MagSafe kompatibel und unterstützt kabelloses Laden. Das Hybrid Stand Case kostet 49,99 Euro im Decoded-Webshop, ist neben dem iPhone 18 Pro auch mit dem iPhone 17 Pro kompatibel und wird in einer plastikfreien Verpackung aus recycelten Materialien geliefert. Auch bei TechnikDirekt gibt es mein vorliegendes Exemplar in Transparent für 44,99 Euro.

Welche Hülle für das iPhone 18 Pro ist euer Favorit? Habt ihr noch andere Empfehlungen, die wir unbedingt vorstellen sollten? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.