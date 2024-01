Schutz für gestohlene Geräte: So aktiviert ihr die Funktion in iOS 17.3

Mit iOS 17.3 macht Apple den Schutz für gestohlene Geräte verfügbar: Mit der Funktion wird das iPhone sicherer. Apple reagiert damit auf Berichte, bei denen der iPhone-Passcode ausgespäht wurde, um mit diesen die Apple ID zu übernehmen. Wird der zusätzliche Schutz aktiviert, müssen bestimmte Aktionen mit Face ID oder Touch ID bestätigt werden. Schlägt der Gesichts- oder Fingerscan fehl, kann man alternativ nicht mehr den iPhone-Code nutzen.

Wer zum Beispiel das Passwort der Apple ID ändern oder zurücksetzen will, muss sich sogar doppelt authentifizieren. Nachdem man sich mit Face ID oder Touch ID „ausgewiesen“ hat, muss man eine Stunde warten und erneut seine Identität bestätigen. Diese Aktion wird nur dann notwendig, wenn sich das iPhone an nicht vertrauten Orten befindet. Um die Vorteile der neuen Funktion zu nutzen, muss der Schutz für gestohlene Geräte aktiviert werden. Das ist ein einfacher Vorgang und kann wie folgt eingerichtet werden:

Schutz vor gestohlenen Geräten aktivieren

Gehe zu zu Einstellungen → Face ID & Code

→ Gebe deinen Geräte-Passcode ein

Suche im Menü nach dem Eintrag Schutz für gestohlene Geräte und tippe auf Schutz aktivieren

Im Anschluss ist die Funktion aktiviert und erfordert das Warten von einer Stunde bei wichtigen sicherheitsrelevanten Änderungen, wenn man sich nicht an einem vertrauten Ort befindet. Letzterer kann beispielsweise das eigene Zuhause, bei der Arbeit oder ein Ort, den iOS als häufigen Standort gekennzeichnet hat, sein. Ist man also unterwegs und möchte zum Beispiel ein Kennwort ändern, kann es sein, dass einen der Schutz für gestohlene Geräten daran hindert, dies zu tun. Wenn man nicht eine Stunde lang warten möchte, muss man nur nach Hause oder an einen anderen häufig besuchten Ort gehen, und die einstündige Wartezeit sollte aufgehoben werden.

Für den unwahrscheinlichen Fall, dass man auf dem iOS-Gerät noch kein Zuhause eingerichtet hat, sollten man diesen Schritt zunächst unternehmen, bevor man den Schutz für gestohlene Geräte aktiviert – denn sonst heißt es, eine Stunde zu warten, selbst wenn man im eigenen Wohnzimmer sitzt. Um das Zuhause einzurichten, navigiert man auf dem iOS-Gerät zu Apple Karten, tippt auf das blaue Symbol „Zuhause“ und gelangt darüber zur eigenen Kontaktkarte. Dort lässt sich eine Zuhause-Adresse einrichten und speichern, die dann für die Sicherheitsfunktionen und auch beim Navigieren in Apple Karten verwendet wird.