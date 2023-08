Segway-Ninebot: E-Scooter erhalten „Wo Ist?“-Integration

Apples hauseigene „Find My“- bzw. im Deutschen „Wo Ist?“-App bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, kompatible persönliche Objekte mittels iPhone, iPad, Apple Watch oder dem Mac auf einer Karte zu lokalisieren. Nicht nur Apples AirTags, sondern auch weitere Bluetooth-Tracker und anderes Zubehör verfügen über eine Anbindung an „Wo Ist?“.

Nun hat auch der E-Scooter-Hersteller Segway-Ninebot eine Integration der neuesten KickScooter-Generation mit den Modellen Ninebot KickScooter Max G2 und KickScooter F2 in Apples „Wo Ist?“-App angekündigt. Laut Segway-Ninebot sind die beiden Modelle „vollständig mit der Find My-App von Apple kompatibel“. Die Integration der neuen Ortungsfunktion solle das Auffinden der E-Scooter vereinfachen, lässt Segway-Ninebot dazu auch in einer Pressemitteilung verlauten.

Laut Roland Amend, Commercial Head in Deutschland von Segway-Ninebot, sei man die erste E-Scooter-Marke, die die „Wo Ist?“-Funktion in die neueste E-Scooter-Generation integriert habe. So könne der Verbraucher mühelos den Überblick über seine Max G2- oder F2-Serie behalten, erklärte Amend.

Im Februar dieses Jahres hatte Segway-Ninebot während der MWC 2023 die KickScooter Max G2, C2, E2 und F2-Tretroller präsentiert. Der KickScooter Max G2 als Nachfolger des beliebten Max G30D II sowie der F2-Serie wurden unter anderem selbstdichtende schlauchlose 10-Zoll-Reifen, breitere Lenker mit integrierten Blinkern und ein Traktionskontrollsystem (TCS) für mehr Sicherheit spendiert. Auch im Sicherheitsbereich gibt es Neuerungen, darunter eine Sperre über einen personalisierten Code sowie ein akustisches Diebstahlwarnsystem inklusive Radblockierfunktion in den Modellen G2 und F2 Pro. Weitere Infos gibt es auch auf der Website von Segway-Ninebot.