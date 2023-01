Sennheiser IE 200: Neuer kabelgebundener In-Ear-Kopfhörer für Musikfans

Der deutsche Soundequipment-Anbieter Sennheiser hat vergangene Woche einen neuen kabelgebundenen Kopfhörer für Musikfans angekündigt: Der Sennheiser IE 200 soll dank seiner technischen Ausstattung für ein detailreiches und kristallklares Musikerleben sorgen und damit vor allem die Audiophilen unter uns ansprechen. Das neue Modell ist ab Ende Januar zum Preis von 149,90 Euro erhältlich.

Im neuen Modell der IE-Serie ist die seit mehreren Jahren bekannte Sennheiser TrueResponse-Schallwandlertechnologie mit 7-Millimeter-Treiber verbaut, die das spezielle Klangerleben möglich machen soll. So bietet der Sennheiser IE 200 stets High-Fidelity-Sound. Wenig akustische Verzerrungen und ein natürlicher Frequenzverlauf sollen ihr Übriges tun, um das Produkt besonders für Musikfans mit hohem Anspruch an die Wiedergabe geeignet zu machen.

Jermo Köhnke, Sennheiser Audiophile Product Manager, sagt in einer Pressemitteilung: „Mit seiner ausgewogenen und hoch präzisen Audiowiedergabe macht unser neuer Ohrhörer Details hörbar, die herkömmliche Kopfhörer so nicht wiedergeben können.“

Dank der ebenfalls verbauten DualTuning-Funktion können Nutzerinnen und Nutzer die Kopfhörer zudem in zwei verschiedenen Positionen anbringen und so die Ausgewogenheit des Klanges selbst ein Stück weit mitbestimmen – von tiefen Bässen bis präzisen Höhen.

Ergonomisches Design für komfortables Tragen

Das ergonomische Design des Sennheiser IE 200 soll den In-Ear-Kopfhörer für Ohren verschiedener Größen passend machen und für langanhaltenden Tragekomfort sorgen. Die Ohrstücke stehen sowohl in einer Schaumstoff- als auch in einer Silikonvariante zur Verfügung. Umgebungsgeräusche werden gefiltert. Auch das geflochtene Kabel ist so konzipiert, dass es Störgeräusche weiter reduziert.

Zusätzlich zum 3,5-mm-Stereostecker verfügt der IE 200 über MMCX-Anschlüsse, sodass der Kopfhörer auch mit diesen entsprechenden Wiedergabegeräten verwendet werden kann.

Ab nächster Woche für 149,90 Euro vorbestellbar

Der Sennheiser IE 200 ist ab dem 17. Januar 2023 zu einem, meiner Meinung nach für den Funktionsumfang „günstigen“ Preis von 149,90 Euro vorbestellbar. Eine Auslieferung erfolgt ab dem 31. Januar.