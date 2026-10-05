Shelly: Outdoor-Sensor für Tore, Schuppen und Gewächshäuser vorgestellt

Der Smart Home-Hersteller Shelly erweitert die eigene Sensor-Palette um den BLU Door/Window Outdoor ZB. Der neue Tür- und Fenstersensor ist ausdrücklich für den Einsatz im Freien gedacht und kommt mit einem nach IP55 geschützten Gehäuse. Temperaturen zwischen -20 und 40 Grad Celsius sollen für den Sensor kein Problem sein. Damit eignet er sich unter anderem für Gartentore, Garagentore, Schuppen oder Fenster von Gewächshäusern.

Beim Funktionsumfang geht Shelly über einen klassischen Kontaktsensor hinaus, denn der Sensor erkennt nicht nur, ob eine Tür oder ein Fenster geöffnet oder geschlossen ist, sondern verfügt zusätzlich über einen Bewegungssensor zur Ermittlung des Neigungswinkels. So kann beispielsweise erkannt werden, ob ein Gewächshausfenster komplett geschlossen, gekippt oder weit geöffnet ist. Entsprechend lassen sich auch detailliertere Automationen erstellen.

Auch für Smart Home-Anwendungen ergeben sich dadurch einige interessante Möglichkeiten. Ein geöffnetes Gewächshausfenster könnte beispielsweise am Abend eine Erinnerung auslösen, während sich beim Öffnen eines Gartentors automatisch die Außenbeleuchtung einschaltet. Auch Garagentore lassen sich überwachen: Bleibt das Tor zu lange offen, können über Shellys Smart-Control-Plattform Benachrichtigungen oder weitere Aktionen gestartet werden.

Zigbee und Bluetooth an Bord

Funktechnisch setzt Shelly auf eine Kombination aus Zigbee 3.0 und Bluetooth 5 LE. Beide Standards können gleichzeitig genutzt werden. Der Sensor lässt sich damit in bestehende Shelly-Installationen integrieren und über kompatible Geräte oder eine Zigbee-Zentrale in Automationen einbinden. Die Kommunikation wird dabei per AES verschlüsselt. Eine direkte Unterstützung für Matter oder HomeKit nennt Shelly für den Outdoor-Sensor hingegen nicht.

Auch bei den Abmessungen bleibt der Sensor kompakt: Das eigentliche Modul misst 41 × 28 × 9 Millimeter und bringt zusammen mit dem separaten Magnetkontakt lediglich 18 Gramm auf die Waage. Die Montage erfolgt mit den mitgelieferten Klebepads. Für die Stromversorgung reicht eine CR2032-Knopfzelle, mit der laut Shelly eine Laufzeit von bis zu fünf Jahren möglich sein soll. Wie lange die Batterie tatsächlich durchhält, hängt unter anderem von der Zahl der Zustandsänderungen und dem verwendeten Funkprotokoll ab.

Der Shelly BLU Door/Window Outdoor ZB ist ab sofort erhältlich und wird in Schwarz und Elfenbein, einem Creme-ähnlichen Farbton, angeboten. Im deutschen Shelly-Webshop liegt der Preis bei 18,90 Euro. Für einen Standard-Versand innerhalb Deutschlands werden zusätzlich 6 Euro Versandgebühren fällig, so dass sich der Gesamtpreis auf 24,90 Euro summiert.