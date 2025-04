Shokz OpenDots One: Neue Open-Ear-Kopfhörer mit ungewöhnlichem Clip-Design

Das Unternehmen Shokz ist bekannt für sportlich orientierte Kopfhörer, die zumeist in einem Open-Ear-Design daherkommen. Nun hat Shokz mit den OpenDots One ein weiteres neues Open-Ear-Modell vorgestellt, das ein ungewöhnliches Clip-Design aufweist und bereits auf der US-Website des Herstellers erhältlich ist.

Das Besondere der Shokz OpenDots One ist die Tatsache, dass die beiden Ohrhörer nicht in den Gehörgang gesteckt oder mit einem Bügel hinter den Ohrmuscheln befestigt werden, sondern über einen Clip mehr oder weniger um die Ohrmuschel herumgelegt werden. Dieses neuartige Design dürfte einigen von euch sicherlich schon durch die neuen Soundcore AeroClip bekannt sein, die Anfang April dieses Jahres auch in Deutschland gestartet sind.

Die beiden Teile des Ohrhörers sollen durch eine Kombination von einer Nickel-Titan-Legierung zusammengehalten werden, für den Schutz der empfindlichen Ohrmuschel gibt es zudem noch einen Silikonüberzug. Diese Bauweise soll einen sicheren Halt im Ohr garantieren, und das auch bei intensiven sportlichen Aktivitäten.

Laut Shokz beträgt das Gewicht jedes Ohrhörers nur 6,5 Gramm, und dank des Open-Ear-Designs soll man Außengeräusche weiterhin gut wahrnehmen können. Dazu sorgt eine DirectPitch-Technologie dafür, das Schalllecks minimiert werden und die Musik, Podcasts oder weitere abgespielte Inhalte privat bleiben.

Das eigene Hörerlebnis lässt sich mit vier voreingestellten EQ-Modi und zwei benutzerdefinierten Profilen anpassen, zudem soll mit Dolby Audio „jede Note und jeder Beat zum Leben erweckt“ werden. Die Shokz Bassphere-Technologie integriert darüber hinaus zwei kreisförmige Treiber in einen einzigen Lautsprecher, der dadurch kraftvolle Bässe und kristallklare Höhen liefern soll.

Nach IP54 wasserdicht und mit automatischer Ohrerkennung

Die neuen Shokz OpenDots One sind nach IP54 wasserdicht und damit gegen Regen und Schweiß geschützt, erlauben Multi-Pairing, setzen auf eine touchbasierte Steuerung für Musik und Anrufe, und ermöglichen es durch eine Dynamic Ear Detection Technology, automatisch zu erkennen, welcher Earbud in welchem Ohr genutzt wird. Über die kostenlose Shokz-App lässt sich das Hörerlebnis zudem weiter konfigurieren.

Die Open-Ear-Kopfhörer sollen laut Hersteller eine bis zu 40-stündige Akkulaufzeit mit dem Ladecase bieten. Eine Akkuladung soll für bis zu zehn Stunden Musikwiedergabe ausreichen. Auch eine Schnellladefunktion ist mit an Bord: Eine zehnminütige Aufladung reicht für eine zweistündige Wiedergabezeit. Die OpenDots One unterstützen darüber hinaus auch Wireless Charging über Qi-kompatible Geräte.

Auf der US-amerikanischen Website von Shokz sind die neuen OpenDots One bereits in den beiden Farben Grau und Schwarz zu einem Kaufpreis von 199,95 USD (ca. 176 Euro) erhältlich. Im deutschen Webshop des Unternehmens ist die Neuerscheinung bislang noch nicht gelistet, es ist aber davon auszugehen, dass es auch hierzulande bald der Fall sein wird. Für weitere finale Eindrücke haben wir euch ein kleines Produktvideo zu den Shokz OpenDots One bei YouTube eingebunden.