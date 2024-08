Shokz OpenRun Pro 2: Neuer Kopfhörer vereint Knochen- und Luftschall-Technologie

Der Hersteller Shokz ist bei uns im Blog durch seine offenen Kopfhörer mit Knochenschall-Technologie wohlbekannt. Nun hat das Unternehmen ein ganz neues Flaggschiff-Modell vorgestellt, den Shokz OpenRun Pro 2, der erstmals auf eine kombinierte Bone- und Air-Conduction-Technologie setzt.

Der Shokz OpenRun Pro 2 besteht aus einem ultraleichten, hochfesten Material mit einem sanften Silikon-Finish und bietet eine anschmiegsame Passform, die für ein angenehmes Tragegefühl sorgen soll. Dank des charakteristischen OpenEar-Designs kann man seine Lieblingsmusik oder den Lieblingspodcast genießen, während man gleichzeitig mit der Umwelt im Einklang bleibt. Ob Verkehr oder andere Jogger – alle wichtigen Umgebungsgeräusche werden wahrgenommen, was die eigene Sicherheit steigert.

Im Vergleich zu den Vorgängermodellen will sich die Neuerscheinung durch eine noch bessere Klangqualität auszeichnen. Dank der DualPitch-Technologie harmonieren Knochenschall- und Luftschall-Technologie miteinander, während DirectPitch dafür sorgt, dass Schall-Leaks minimiert werden. Der Bone-Conduction-Treiber sorgt für eine präzise Wiedergabe hoher Frequenzen, während der 18 mm x 11 mm große Niederfrequenz-Luftleitungstreiber kräftige, dröhnende Bässe liefert. Zudem wurden die Vibrationen der Knochenleitung deutlich reduziert, so dass ein präziser Klang, selbst bei hoher Lautstärke, geboten wird.

Auch für lange Tage geeignet

Der OpenRun Pro 2 hat einen verbesserten Akku, der gleichzeitig energiesparender ist. Der größere Akku erhöht – in Verbindung mit zwei intelligenten Treibern – die Laufzeit und senkt gleichzeitig den Stromverbrauch. Ist der Kopfhörer erst einmal geladen, kann man bis zu 12 Stunden Musik ohne Unterbrechungen genießen. Und falls es auf der Arbeit oder beim Sport doch mal länger dauern sollte, ist eine Schnellladung über den wasserdichten USB-C-Ladeanschluss möglich.

Auch bei windigen Bedingungen will der OpenRun Pro 2 glasklare Gespräche bieten, was mit einem sorgfältig entwickelten Mikrofons und zwei ausgewogenen Öffnungen mit gewundenen Schallkanälen erreicht werden soll. Ein KI-Algorithmus filtert bis zu 96,5 Prozent der Hintergrundgeräusche heraus, und strategisch positionierte Doppel-Mikrofone erfassen auch subtile Töne, so dass jedes Wort verständlich bleibt. Das windresistente Mikrofon ermöglicht außerdem bei Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h klare Gespräche.

Gegen alle Elemente gewappnet

Egal ob Regen, Schweiß oder Spritzer – der OpenRun Pro 2 trotzt jedem Element: Mit seinem wasserdichten IP55-Design, einer doppellagigen Netzstruktur und einer nanohydrophoben Beschichtung bietet er Widerstandsfähigkeit gegenüber widrigen Bedingungen.

Die Shokz-App bietet die Möglichkeit, den Klang durch vier vorgegebene EQ-Einstellungen – sowie zwei individuelle Modi – anzupassen. Mit der MultiPoint-Pairing-Funktion kann man zudem problemlos zwischen zwei Geräten wechseln, und dank Bluetooth 5.3 lässt sich eine Verbindung mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern nutzen. So ist es möglich, ohne Unterbrechungen von einem Anruf zu seiner Lieblings-Playlist zu wechseln.

Der Shokz OpenRun Pro 2 ist ab dem heutigen 28. August 2024 im Fachhandel, bei Amazon und auch über die offizielle Shokz-Website verfügbar. Der Hersteller bietet den für 199 Euro erhältlichen Kopfhörer in zwei Größen, „Mini“ und „Standard“, sowie in den Farben Orange und Schwarz, an.

