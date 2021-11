Shot on iPhone 13: Neues Video stellt tolle Videoideen vor

Apple hat ein neues Video mit dem Titel „Everyday Experiments: Hollywood at Home“ hochgeladen. Die beiden Designer Dong Hoon Jun und James Thorntoin wurden von Apple beauftragt mit dem iPhone 13 ein tolles Video zu filmen. Das Ergebnis seht ihr folgend.

Im ersten Teil zeigen die kreativen Köpfe, wie man kleine ferngesteuerte Autos in Szene setzt. Und hier ist voller Körpereinsatz gefragt: Mit dem iPhone in der Hand und auf einem Skateboard liegend werden so Bilder eingefangen, die die kleinen Autos in echter Größe erscheinen lassen.

Im zweiten Abschnitt geht es um das Filmen von Essen. Hier haben die beiden ein süßes Wunderland aufgebaut und spielen mit Abständen, Schatten und „Nebel“. Hier wird noch einmal der Kinomodus in den Fokus gerückt.

Zuletzt wurde eine kleine Stadt aus großen Kartons errichtet. Ein süßer Hund spielt dabei die Rolle des großen Monsters, das durch die Stadt stampft. Hier nutzen die beiden die vorinstallierten Filter, um sie Szenen noch dramatischer darstellen zu können.