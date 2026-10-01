Shure MV6 Gen 2: Mehr Kontrolle für Gaming, Streaming und Co.

Shure bringt die zweite Generation seines USB-Gaming-Mikrofons MV6 an den Start. Das MV6 Gen 2 richtet sich an Gamer, Streamer und Content Creator, die besseren Sound als mit einem klassischen Headset wollen, ohne sich erst intensiv mit Audiotechnik beschäftigen zu müssen. Zum Marktstart gibt es das Mikrofon nicht nur in Schwarz, sondern erstmals auch in einer komplett weißen Variante.

Eine der wichtigsten Neuerungen steckt in der intelligenten Audioverarbeitung. Der anpassbare Auto-Level-Modus soll dafür sorgen, dass die Stimme unabhängig von der Lautstärke möglichst konstant im Mix bleibt. Wer beim Zocken flüstert und Sekunden später laut jubelt, kann die Reaktionsgeschwindigkeit selbst festlegen. Langsamere Einstellungen erzeugen dabei einen gleichmäßigeren, eher podcastartigen Klang, während schnelle Reaktionen Lautstärkespitzen stärker abfangen.

Auch störende Nebengeräusche nimmt Shure mit einem neuen Echtzeit-Denoiser ins Visier. Über einen Regler lässt sich bestimmen, wie stark Hintergrundgeräusche reduziert werden. Damit können beispielsweise Lüfter, Tastaturanschläge oder andere Geräusche im Raum stärker ausgeblendet werden, oder bewusst teilweise im Signal bleiben, wenn ein natürlicherer Raumklang gewünscht ist. Die Verarbeitung findet direkt im Mikrofon statt.

Beim Klang lässt das MV6 Gen 2 ebenfalls mehr Spielraum. Ein 5-Band-EQ ermöglicht individuelle Anpassungen, während die Voreinstellungen Dark, Natural und Bright einen schnellen Einstieg bieten. Dazu kommen intelligente Presets für Sprache, Gesang und Instrumente, die Auto-Level, Denoiser und den digitalen Popfilter automatisch passend konfigurieren. Der integrierte Digital Popper Stopper soll zusätzlich störende Plosivlaute reduzieren.

Für Schreibtisch und Mikrofonarm

Beim Setup bleibt das MV6 Gen 2 flexibel, da zum Lieferumfang ein zwei Meter langes USB-C-Kabel und ein Tischstativ mit entkoppelter Basis, die Vibrationen und Erschütterungen reduzieren soll, gehören. Über das universelle 5/8-Zoll-Gewinde lässt sich das Mikrofon außerdem an einem Standard-Mikrofonarm befestigen. Fürs Monitoring gibt es einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss mit latenzfreier Wiedergabe. Eine Tap-to-Mute-Taste mit mehrfarbiger LED-Anzeige sorgt für schnelles Stummschalten.

Die Einstellungen können über die kostenlosen Shure MOTIV Apps auf Desktop-, Tablet- und Mobilgeräten vorgenommen und direkt im Mikrofon gespeichert werden. Das ist praktisch, wenn das Mikrofon zwischen verschiedenen Geräten wechseln soll. Unterstützt werden unter anderem PC, Mac und Android; dank Apple-MFi-Zertifizierung lässt sich das MV6 Gen 2 außerdem mit iPhone und iPad nutzen. Damit soll das Mikrofon nicht nur am Gaming-PC, sondern auch für Videokonferenzen und Präsentationen taugen.

Das Shure MV6 Gen 2 ist seit dem 30. September 2026 zum Preis von 185 Euro erhältlich. Zum Lieferumfang gehören das Tischstativ und das USB-C-Kabel. Neben der schwarzen Version bietet Shure eine weiße Ausführung an, bei der auch der Schaumstoff farblich angepasst ist. In Europa wird die weiße und schwarze Variante über Amazon angeboten und ist in Deutschland zusätzlich direkt über den Shure-Webshop erhältlich. Die MOTIV-Apps unterstützen das neue Modell ab dem Marktstart.