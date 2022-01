Sicherheitslücke in Apples HomeKit: Lange Gerätenamen werden zum Problem

Eine Sicherheitslücke in Apples Smart Home-System HomeKit kann offenbar iPhones und iPads unbrauchbar machen: Der Fehler steht im Zusammenhang mit sehr langen Gerätenamen, wie der niederländische Apple-Blog iCulture berichtet. Von diesem Bug hat der Sicherheitsforscher Trevor Spiniolas Apple bereits im August 2021 informiert – aber seither nichts mehr vom Konzern aus Cupertino gehört. So beschloss Spiniolas, diese Angelegenheit öffentlich zu machen.

Dass man selbst von diesem Bug betroffen ist, dürfte allerdings sehr unwahrscheinlich sein. Die Schwachstelle tritt nämlich nur dann zutage, wenn man sehr lange Gerätenamen im HomeKit verwendet. Für seinen Test kamen bei Trevor Spiniolas lange Namen mit rund 500.000 Zeichen zum Einsatz. Apples HomeKit hat dann Schwierigkeiten, einen so langen Namen zu verarbeiten, was zu Problemen auf iPhones, iPads und auch in der iCloud führt.

Mit iOS 15 keine längeren Gerätenamen mehr möglich

Spiniolas bezeichnete seine Sicherheitslücke „DoorLock“ und berichtet, dass diese ab iOS 14.7 und neuer auftritt. Mit iOS 15.0 und neueren Versionen wurde jedoch die Länge von Gerätenamen im HomeKit begrenzt, was darauf hindeutet, dass Apple sich des Problems bewusst ist und schon hinter den Kulissen gegensteuert. Wird „DoorLock“ jedoch auf Apple-Geräten ohne Zeichenbegrenzung ausgelöst und Daten aus dem HomeKit freigegeben, sind auch andere Geräte betroffen, ganz egal, welche iOS-Version sie verwenden.

Der Sicherheitsforscher gibt zudem an, dass ein Neustart des Geräts das Problem nicht beheben würde. Es sei laut Spiniolas möglich, dass ein Angreifer eine Einladung an Apples Home-App sendet und ein Gerät mit dem „DoorLock“-Bug infiziert, selbst wenn der Besitzer bzw. die Besitzerin über kein HomeKit-Gerät verfügt. Laut seiner Aussage sei der Fehler ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko, für das Apple monatelang keine eigene Lösung präsentiert habe. Ein entsprechendes Update wurde von Apple bisher noch nicht bereitgestellt.