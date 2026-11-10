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Sicherheitsupdates von Apple: Das steckt in iOS 27.2.1 und macOS 27.2.1

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iOS 27.2

Apple hat gestern Abend iOS 27.2.1, iPadOS 27.2.1 und macOS 27.2.1 veröffentlicht, und jetzt wissen wir auch, welche Probleme die neue Software angeht: Sie schließen eine ganze Reihe von Sicherheitslücken. Weil die Korrekturen nun verfügbar sind, empfiehlt es sich, die Aktualisierung zeitnah einzuspielen.

iMessage: Unerwünschte Gäste im Gruppenchat

Gleich zwei Schwachstellen betrafen iMessage. Zum einen hätte ein Angreifer aus der Ferne einem Gruppenchat beitreten und dessen Nachrichten mitlesen können. Zum anderen bestand die Möglichkeit, dass Nutzer Nachrichten einsehen konnten, die bereits vor ihrem Beitritt zur Gruppe verschickt wurden. Gerade bei privaten Unterhaltungen ist das alles andere als harmlos.


AirPlay und Bluetooth im Fokus

Den größten Teil der behobenen Probleme machen allerdings Lücken in AirPlay und Bluetooth aus. So konnte sich ein manipuliertes Bluetooth-Gerät ohne jedes Zutun des Nutzers mit einem Gerät koppeln. Außerdem hätte ein Angreifer in unmittelbarer Nähe den Prozessspeicher manipulieren können. Bei AirPlay wiederum eröffneten mehrere Fehler die Möglichkeit, die Ratenbegrenzung für Kopplungsversuche auszuhebeln, sodass sich Angreifer theoretisch unbegrenzt oft am Koppeln versuchen konnten.

Interessant ist zudem, dass Apple vier der Sicherheitslücken selbst aufgespürt hat. Diese Funde stammen also aus der internen Prüfung und nicht von externen Meldern.

Zusätzliche Korrekturen unter macOS

Wer einen Mac nutzt, bekommt obendrein ein paar Extras: Apple hat mit dem macOS-Update die Sicherheitslücke rund um das eMudhra-Zertifikat beseitigt und zusätzliche Schutzmaßnahmen für Befehlszeilentools integriert.

Warum du nicht lange warten solltest

Hinweise darauf, dass die Schwachstellen bereits aktiv ausgenutzt wurden, gibt es von Apple nicht. Da die Details zu den einzelnen Lücken nun öffentlich einsehbar sind, könnten Geräte ohne das aktuelle Update leichter ins Visier von Angreifern geraten. Wer also nicht unnötig Risiken eingehen möchte, installiert die Updates am besten sofort.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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