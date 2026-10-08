SideGlass: Neue Mac-App packt den digitalen Alltag an den Bildschirmrand

Um bei der Arbeit und in der Freizeit auf dem Mac alle wichtigen Termine, Aufgaben, Wetter und auch einen Music Player verfügbar zu haben, benötigt es oft gleich mehrere Anwendungen wie einen Kalender, die Apple Wetter-App, Apples Erinnerungen, Apple Music und mehr. Wäre es nicht praktisch, all die bedeutenden Informationen ganz einfach zusammengefasst in einer Art Dashboard immer schnell parat zu haben? Genau das dachte sich auch der deutsche Entwickler Iven Prillwitz und erstellte kurzerhand seine Mac-App SideGlass, die als schmale Leiste am Bildschirmrand alles bereitstellt, was man nebenbei im Blick haben will.

Eine kleine Leiste am Rand des Mac-Screens klingt zunächst nach einem simplen Komfort-Feature, SideGlass macht daraus allerdings eine ziemlich umfangreiche Kommandozentrale für den Mac. Die App sitzt wahlweise links, rechts oder oben am Bildschirm. Bewegt man die Maus darüber, fährt eine Karte heraus, beispielsweise mit dem nächsten Kalendertermin, fälligen Erinnerungen, Wetterinformationen oder der gerade laufenden Musik. Das Prinzip ist bewusst simpel: Nicht erst eine App suchen, kein Fenster nach vorne holen, sondern die Information dort anzeigen, wo man ohnehin gerade arbeitet.

Prillwitz hat SideGlass als native SwiftUI-App für macOS 14 Sonoma und neuer entwickelt, die sich optisch unauffällig in den Mac einfügt. Die Leiste kann in vier Größen angezeigt werden, lässt sich in ihrer Transparenz und Farbgebung anpassen und unterstützt sowohl eine helle als auch dunkle Darstellung, je nach eigener Präferenz und gewähltem Mac-Design. Wer die Leiste anklickt, kann eine Karte dauerhaft anheften, ein weiterer Klick oder die Escape-Taste räumt wieder auf. Auf dem MacBook kann SideGlass sogar als kleine Leiste unterhalb der Notch sitzen. Dazu kommen Unterstützung für mehrere Displays und ein Mini-Player, der die laufende Musik direkt am oberen Bildschirmrand zeigt.

20 Module für ziemlich unterschiedliche Jobs

Der eigentliche Clou von SideGlass steckt allerdings in den vorhandenen Modulen. Neben Kalender, Erinnerungen, Kontakten, Notizen, Wetter, Uhr, Batteriestatus und Rechner gibt es Apple Music und Spotify. Dazu kommen Todoist und Bear, RSS-Feeds, Aktien, ein Systemmonitor und eine kleine Ablage für Dateien. Wer selbst Apps entwickelt, bekommt mit GitHub, Xcode Cloud und einem integrierten Terminal sogar speziell auf diese Arbeiten zugeschnittene Werkzeuge. Über das Terminal lassen sich Claude Code und Codex starten, und bei laufenden Agenten zeigt bereits das Icon an, ob gerade gearbeitet wird, Eingaben benötigt werden oder der Vorgang abgeschlossen ist.

Aus meiner Sicht unterscheiden gerade die eben erwähnten Entwicklerfunktionen SideGlass von einer klassischen Menüleisten-App. GitHub kann nämlich Pull Requests, Review-Anfragen, Kommentare und CI-Status anzeigen, während Xcode Cloud laufende Builds und fehlgeschlagene Workflows sichtbar macht. Das Terminal ist laut Iven Prillwitz eine echte Login-Shell und nicht nur eine dekorative Oberfläche. Dadurch wird aus dem kleinen Rand-Widget eher eine Art ständig sichtbares Status-Panel für laufende Entwicklungsarbeit, ohne dass man dafür ein zusätzliches Fenster auf dem Desktop benötigt.

Auch den Datenschutz-Ansatz des Entwicklers halte ich für erwähnenswert: SideGlass setzt stark auf eine lokale Verarbeitung auf dem Mac. Kalender, Erinnerungen, Kontakte, Notizen und Musik werden direkt auf dem Mac ausgelesen, Zugangsdaten für Dienste wie Todoist, GitHub, Bear und Xcode Cloud landen im macOS-Schlüsselbund. Die App kommuniziert darüber hinaus nur mit den Diensten, die der Nutzer bzw. die Nutzerin tatsächlich aktiviert. Für das Wetter werden entweder grob gerundete Koordinaten oder ein festgelegter Ort verwendet, zudem benötigt die App selbst kein eigenes Benutzerkonto.

14 Tage ausprobieren, danach drei Modelle

Zum Start lassen sich 14 Tage lang sämtliche Module ohne Konto und ohne Zahlungsdaten ausprobieren. Danach gibt es drei Stufen: Basic kostet 1,99 Euro im Monat und umfasst die klassischen Mac-Module, Plus kostet 4,99 Euro/Monat und ergänzt unter anderem Todoist, Bear, RSS, Aktien und Systemfunktionen. Für Entwickler und Entwicklerinnen interessant ist Pro für 8,99 Euro/Monat, das zusätzlich Terminal, GitHub und Xcode Cloud freischaltet. SideGlass wird nicht über den Mac App Store vertrieben, weil der Sandbox-Rahmen den Zugriff des integrierten Terminals auf Claude Code und Codex nicht zulässt. Stattdessen wird die App direkt angeboten, mit Developer-ID signiert und von Apple notarisiert. Den Download von SideGlass könnt ihr über die Entwickler-Website anstoßen und euch selbst ein Bild machen.