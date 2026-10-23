Siri mit neuer Konkurrenz: Google bringt Gemini auf Apple CarPlay

Google Maps (App Store-Link) bekommt auf Apple CarPlay ein ordentliches KI-Upgrade. Mit Gemini zieht Googles Sprachassistent direkt auf das Infotainmentdisplay im Auto ein und ermöglicht deutlich mehr als die klassische Sprachsuche. Nutzer und Nutzerinnen können während der Navigation Fragen stellen, neue Ziele entdecken und ihre Route per Sprachbefehl anpassen. Der Rollout startet zunächst in den USA, während Autofahrer in Deutschland noch auf die Freischaltung warten müssen.

Die neue Funktion lässt sich über ein Gemini-Symbol am rechten Rand der Google-Maps-Oberfläche aufrufen. Ein Fingertipp genügt, um mit der KI zu sprechen. Statt einzelne Befehle auswendig zu kennen, können Personen im Auto ihre Wünsche ganz natürlich formulieren. So lässt sich beispielsweise nach einem schönen Park in der Nähe fragen, den Gemini anschließend direkt als neues Navigationsziel ansteuern kann.

Besonders praktisch ist, dass Gemini auch den bisherigen Gesprächsverlauf berücksichtigt. Wer zunächst ein Restaurant entlang der Route sucht, kann anschließend nach dessen Öffnungszeiten fragen und danach eine Strecke ohne Mautstraßen auswählen. Die einzelnen Anfragen müssen also nicht jedes Mal komplett neu formuliert werden. Dieses Feature macht die Bedienung flexibler und dürfte gerade während längerer Fahrten hilfreich sein, denn schließlich ist es deutlich angenehmer, einfach nachzufragen, statt sich durch verschiedene Menüs zu tippen.

Verkehrsmeldungen per Sprache absetzen

Auch bei Verkehrsstörungen soll Gemini den Alltag hinter dem Steuer erleichtern, denn entdeckt der Fahrer oder die Fahrerin einen Unfall oder ein Hindernis auf der Straße, können sie die Information per Sprachbefehl an Google Maps weitergeben. Der Griff zum Display und die Suche nach der passenden Schaltfläche entfallen damit.

Wie 9to5Google berichtet, beginnt die Verteilung der Gemini-Integration zunächst in den USA. Auch die internationale Einführung läuft an, ein konkreter Termin für die vollständige Verfügbarkeit in Deutschland steht allerdings noch aus. Auf dem iPhone selbst unterstützt Google Maps die Gemini-Sprachsteuerung bereits seit dem vergangenen Jahr. Auch Android Auto hat den KI-Assistenten schon länger an Bord. Die eigentliche Neuerung besteht deshalb vor allem darin, dass Gemini nun direkt innerhalb von Google Maps auf Apple CarPlay verfügbar wird.

Ganz auf Augenhöhe mit Android Auto ist die CarPlay-Version allerdings noch nicht. Die Funktion „Personal Intelligence“, die Gemini auf Android mit persönlichen Informationen aus Diensten wie Gmail und dem Kalender verknüpfen kann, steht unter CarPlay vorerst nicht zur Verfügung. Außerdem bleibt der Assistent auf Google Maps beschränkt und ersetzt Siri nicht als systemweite Sprachsteuerung des iPhones. Google Maps kann weiterhin kostenlos im deutschen App Store bezogen werden.