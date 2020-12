Sky – Children of the Light: iPhone-Spiel des Jahres 2019 bekommt neues Update

Sky: Children of the Light (App Store-Link) war im Jahr 2019 nicht nur Apples iPhone-Spiel des Jahres, sondern wurde auf der WWDC 2020 auch mit dem Apple Design Award ausgezeichnet. Der Titel von thatgamecompany bekommt regelmäßig Updates spendiert und steht nun in Version 0.12.0 im deutschen App Store bereit. Dort kann das Spiel auf alle iPhones und iPads geladen werden, die mindestens 1,2 GB an Speicherplatz freiräumen können und auf ihrem Gerät über iOS 9.0 oder neuer verfügen. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Sky: Children of the Light vorhanden.

Die Entwickler von thatgamecompany dürfte vielen von euch bekannt sein: Ihre Spiele Journey und Flowers sorgten seinerzeit für viel Begeisterung unter den Gamern. Auch ich kann euch Journey wärmstens ans Herz legen. Auch Sky: Children of the Light bekommt von den Nutzern im App Store durchgehend gute Bewertungen und kommt aktuell im Durchschnitt auf sehr gute 4,8 von 5 Sternen.

Mit dem nun erschienenen Update auf Version 0.12.0 von Sky: Children of the Light hat thatgamecompany erste Vorbereitungen für die ab dem 4. Januar 2021 beginnende „Saison der Träume“ getroffen und bietet den Spielern in der neuen Version des Spiels den Abenteuerpass zur Vorbestellung an, in der auch gleichzeitig zehn zusätzliche Saisonskerzen enthalten sind. Zur Saison der Träume heißt es von den Machern, „Wage dich in das Tal des Triumphs und folge der Geschichte eines jungen Eiskunstläufers, der im Kolosseum auftreten möchte“.

Mit der Saison der Träume wird es in Sky: Children of the Light eine „eisige Verjüngungskur“ für das Heim geben, die für die Dauer der Saison bestehen bleiben wird. Zudem gibt es zwei neue Gebiete im Tal des Triumphs, eine weitere Vier-Geister-Saison und fünf neue Quests, die reguläre Herzen ausschütten. Das Update auf Version 0.12.0 steht allen Spielern ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung.