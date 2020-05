Sleep Cycle: Neue Standalone-App für die Apple Watch veröffentlicht

Die Apple Watch selbst verzichtet noch immer auf eine umfassendere Schlafauswertung. Wer letzteres aber gerne mit Apples Smartwatch tun möchte, ist bisher auf Dienste von Drittanbietern angewiesen. Neben der von mir favorisierten Anwendung AutoSleep (App Store-Link) steht auch seit einiger Zeit Sleep Cycle (App Store-Link) im deutschen App Store zum Download bereit.

Das Problem bei Sleep Cycle: Die hauseigene Apple Watch-App der Entwickler, die 2018 ihren Weg in die Anwendung fand, durfte aufgrund von Restriktionen im iOS-Betriebssystem nicht mehr verwendet werden. Sie wurde daraufhin aus dem App Store zurückgezogen, Nutzer waren wieder auf das iPhone zum Schlaftracking angewiesen.

Nun gibt es jedoch erneut Grund zur Freude: Mit dem jüngst erfolgten Update auf Version 6.7 von Sleep Cycle haben die Macher eine neue Apple Watch-App veröffentlicht. „Die Apple Watch-App ist zurück“, heißt es auch im Changelog der Entwickler. „Nun ist sie Standalone. Entdecke sie. Du wirst sie lieben, da sind wir uns sicher.“

Bei Sleep Cycle handelt es sich um eine Anwendung zur Schlaftracking, die die eigenen Schlafmuster analysiert und zugleich einen intelligenten Wecker verwendet, um den Nutzer in einer Phase mit leichtem Schlaf zu wecken. So soll man ausgeschlafener und fitter in den Tag starten. Vorhandene Daten werden zudem mit Apples Health-Dienst synchronisiert.

Noch keine Schnarcherkennung am Handgelenk möglich

In der neuen Watch-App lässt sich eine Weckzeit direkt vom Handgelenk aus einstellen. Auch der Weckvorgang erfolgt dann über entsprechende Signale auf der Apple Watch. Stellt man beispielsweise eine Weckzeit von 6 Uhr morgens ein, wird man irgendwann zwischen 5.30 und 6 Uhr von Sleep Cycle geweckt, je nachdem, wann man sich in einer leichten Schlafphase befindet. Auf der Apple Watch kann auch das Zeitfenster zum Aufwecken angepasst werden: Es lässt sich beispielsweise von 30 Minuten auf 10 Minuten reduzieren. Auch Schlummerfunktionen gibt es in der neuen Apple Watch-App. Die Entwickler geben zusätzliche Infos:

„Unsere eigenständige Apple Watch App bietet einen lautlosen Alarm und intelligentes Aufwecken. Wir empfehlen dir, ‚Nicht stören‘ auf deiner Uhr zu aktivieren, um ein leises Aufwachen zu ermöglichen. Wir empfehlen außerdem, den Theatermodus zu aktivieren, um den Batterieverbrauch niedrig zu halten.“

Bei Twitter äußert sich das Sleep Cycle-Team auch positiv zu weiteren Entwicklungsschritten. „Ja, [Sleep Cycle] zeichnet auch Daten für Apple Health auf. Wir verwenden das Mikrofon nicht, aber dafür einige andere nette watchOS-Tricks, die in WatchOS 6 aufgetaucht sind. Wir sind gut vorbereitet für weitere Dinge.“ Die in der alten Apple Watch-App vorhandene Schnarcherkennung ist damit erstmal nicht integriert, aber man darf gespannt sein, welche Features in Zukunft folgen werden. Das Update auf v6.7 von Sleep Cycle steht allen Usern der App gratis im App Store zur Verfügung.