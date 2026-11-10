Sleevewise: iPhone-App macht die Vinyl-Sammlung zum digitalen Erlebnis

Vinyl ist längst mehr als ein nostalgisches Relikt aus vergangenen Musikzeiten. Auch wenn der Trend bisher an mir vorbeigegangen ist, erleben Schallplatten seit Jahren eine Renaissance und begeistern sowohl eingefleischte Sammler als auch eine neue Generation von Musikfans. Doch je größer die eigene Sammlung wird, desto schwieriger wird es, den Überblick zu behalten. Welche Pressung steht eigentlich im Regal? Wie viel ist eine Platte wert? Und welche Alben fehlen noch? Wer sich diese Fragen beantworten will, sollte sich Sleevewise (App Store-Link) genauer ansehen. Die iPhone-App will das Leben von Platten-Fans einfacher machen und verwandelt die heimische Plattenkiste in eine übersichtliche digitale Sammlung.

Das Herzstück von Sleevewise ist die unkomplizierte Erfassung neuer Schallplatten. Statt Künstler, Albumtitel, Erscheinungsjahr und weitere Informationen mühsam von Hand einzutragen, reicht bereits ein Scan des Barcodes. Gibt es keinen Barcode, lässt sich alternativ einfach das Cover fotografieren. Die App gleicht die Aufnahme mit der umfangreichen Discogs-Datenbank ab und schlägt passende Veröffentlichungen vor, bei mehreren möglichen Pressungen kann man die richtige Ausgabe auswählen. Anschließend lassen sich weitere Informationen ergänzen, beispielsweise der Kaufpreis, der Fundort und persönliche Notizen. Auch der Zustand von Vinyl und Plattenhülle kann separat bewertet werden.

Besonders spannend wird es für Sammler und Sammlerinnen, die nicht nur aus Leidenschaft, sondern auch mit einem Blick auf den Marktpreis kaufen. Sleevewise greift dafür auf die Daten des Discogs-Marktplatzes zurück und zeigt an, zu welchen Preisen die jeweiligen Veröffentlichungen angeboten werden. Auch der geschätzte Gesamtwert der eigenen Sammlung lässt sich verfolgen, um so nachvollziehen zu können, wie sich der Wert der eigenen Platten über die Zeit entwickelt.

Hörgewohnheiten, Community und praktische Extras

Die App bringt zudem gleich mehrere Funktionen mit, die den Alltag von Vinyl-Fans bereichern sollen. So lassen sich über eine persönliche Wunschliste gesuchte Platten hinterlegen und individuelle Zielpreise festlegen. Sinkt ein Angebot auf dem Discogs-Marktplatz unter den gewünschten Betrag, informiert Sleevewise per Preisalarm. Auch die nächste Plattenjagd lässt sich direkt planen: Eine integrierte Karte zeigt Plattenläden inklusive Öffnungszeiten, Telefonnummern und Webseiten. Mit einem Tourenplaner können mehrere Geschäfte zu einer Route kombiniert werden. Ergänzt wird das Ganze durch einen Kalender für kommende Plattenbörsen.

Ein integriertes Hörtagebuch dokumentiert darüber hinaus, welche Platten zuletzt auf dem Plattenteller gelandet sind. Die Funktion „Wiederentdecken“ erinnert außerdem an Alben, die schon länger nicht mehr gehört wurden. Wer sich mit anderen Vinyl-Fans austauschen möchte, kann Profile abonnieren, neue Einträge verfolgen und die eigenen Musiksammlungen miteinander vergleichen. Für umfangreichere Archive gibt es zusätzliche Organisationsmöglichkeiten wie Ordner, Listen, Tags und Notizen. Praktisch ist auch der Versicherungsbericht: Die Sammlung lässt sich als PDF inklusive Zustandsbewertungen und Kaufpreisen exportieren. Bereits vorhandene Discogs-Sammlungen können mit dem Premium-Abo importiert und synchronisiert werden.

Preise und Verfügbarkeiten

Der Einstieg ist kostenlos und funktioniert zunächst sogar ohne eigenes Discogs-Konto. Bis zu 100 Platten lassen sich im Gratis-Tarif katalogisieren, dazu kommen fünf Cover-Scans täglich sowie jeweils drei Ordner und Listen. Wer mehr benötigt, kann für 3,99 Euro monatlich oder 24,99 Euro jährlich auf Premium wechseln. Das kostenpflichtige Modell hebt die Begrenzungen auf und schaltet unter anderem die Wertanalyse, den Discogs-Sync, eigene Tags und den Sammlungsexport frei. Ein siebentägiger kostenloser Testzeitraum ist ebenfalls vorgesehen. Sleevewise ist zunächst für das iPhone konzipiert, eine Android-Version befindet sich in der Testphase. Ein interessantes Detail zum Schluss: Selbst ohne Internetverbindung können Scans zunächst zwischengespeichert und später abgeglichen werden. Sleevewise benötigt rund 59 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 15.5 auf dem iPhone. Weitere Infos stellt die offizielle Website zur App bereit.