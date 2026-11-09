Icon für das Tado Heizkörper-Thermostat X

Smart heizen: 5 Thermostate im Vergleich

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Freddy2 Kommentare zu Smart heizen: 5 Thermostate im Vergleich
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Tado Smartes Heizkörper-Thermostat X an einer Heizung

Anzeige. In weiten Teilen Deutschlands fallen nachts die Temperaturen schon unter den Gefrierpunkt. Und auch tagsüber sind in einigen Regionen Mütze und Handschuhe bereits Pflicht, wenn man das Haus verlässt. Damit es in den eigenen vier Wänden wohlig warm ist und die Wärme nicht unnötig verschenkt wird, ist der Umstieg auf smarte Thermostate die erste Amtshandlung.

Tado X: Klein, leise und hübsch

Tado-App mit hydraulischem Abgleich.
Tado X bietet sogar einen hydraulischen Abgleich.

Das Tado X Heizkörperthermostat ist meiner Meinung nach weiterhin das schönste Thermostat, das es auf dem Markt gibt. Es ist nicht nur klein und kompakt, sondern arbeitet flüsterleise, bietet einen austauschbaren Akku und sorgt dafür, dass Energiekosten reduziert werden.


Das Display lässt sich nach vorne oder hinten ausrichten und ist dabei besonders gut ablesbar. Durch den drehbaren Ring könnt ihr Änderungen direkt am Thermostat vornehmen. Hinzu kommt der Support für Matter, um die Daten auch an Alexa, Google oder Apple Home weitergeben zu können. Dafür ist auch die Tado Bridge notwendig, die im Lieferumfang enthalten ist.

Doch Tado X kommt nicht ohne Kritik aus: Die X-Reihe ist nicht mit der V3-Reihe kompatibel, was jedoch nur für Bestandskunden relevant ist. Außerdem bietet Tado ein Abo mit Extra-Funktionen an, sodass das Geofencing und die Fenster-Offen-Erkennung hinter der Bezahlschranke verschwinden. Wer die Thermostate mit Alexa oder Apple nutzt, kann darüber aber auch ohne Abo ortsabhängige Automationen erstellen.

Bosch Smart Home: Mein System der Wahl

Bosch Heizkörperthermostat an einer Heizung angebracht
So sieht das Bosch Heizkörperthermostat II +M aus.

Obwohl die Heizkörperthermostate von Bosch etwas größer und lauter sind, habe ich dieses Modell im Einsatz, da ich auch weitere Komponenten von Bosch Smart Home nutze. Insgesamt bin ich damit auch sehr zufrieden. Da es sich hier um die Variante mit Matter handelt, lassen sich die Thermostate auch ohne Bosch-System direkt über Alexa, Google oder Apple Home verwenden.

Optisch sind die Geräte schlicht gehalten. Sie verfügen über ein Display und ermöglichen Einstellungen direkt am Thermostat. Im Zusammenspiel mit anderen Bosch-Komponenten lassen sich Automationen anlegen, sodass die Heizung automatisch aufgedreht wird, wenn man zu Hause ankommt.

Extras gibt es hier nicht, ein Abo ist ebenfalls nicht notwendig. Kleiner Nachteil: Wenn das Ventil geöffnet oder geschlossen wird, ist das hörbar.

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tink Basics: Hier ist der Umstieg besonders günstig

Smartes Thermostat im Badezimmer
Klassisch, einfach, gut.

Wenn ihr eure Heizkörperthermostate besonders günstig umrüsten wollt und ohnehin eine Matter-Bridge (HomePod, Alexa-Lautsprecher oder Ähnliches) im Einsatz habt, gibt es von tink Basics solide Geräte mit Matter over Thread. Auch hier müsst ihr nicht auf ein Display verzichten und könnt über zwei Tasten die Temperatur am Gerät einstellen. Kalk-, Frost- und Kinderschutzfunktionen gibt es ebenfalls. Das Design ist klassisch, die Installation einfach und der Komfort erhöht.

Homematic IP: Perfekt ins eigene System integriert

Homematic IP Heizkörperthermostat
Mit Display und Regler.

Wer auf das System von Homematic IP setzt, sollte sich dieses Thermostat ansehen. Als Extra bietet dieses Modell sogar einen hydraulischen Abgleich an, um Kosten zu sparen. Mit dabei ist auch eine Fenster-Offen-Erkennung, damit das Thermostat die Heizung in dieser Zeit abdreht. Darüber hinaus gibt es ein Display sowie ein Rad zur manuellen Steuerung.

Optisch ist das Thermostat sicherlich kein echter Hingucker, funktional ist aber nichts auszusetzen.

Eve Thermo: Der Klassiker mit Matter

Eve Thermo 5 mit Matter
Eine zusätzliche Bridge ist nicht notwendig.

Wie bei den Thermostaten von tink benötigt das Eve Thermo eine vorhandene Matter-Bridge, um die Geräte in Alexa, Google oder Apple einzubinden. Die zugehörige Eve-App ist ein echter Mehrwert, da sie einfach zu bedienen ist und mit vielen Extras daherkommt. Es gibt ein innovatives Geofencing und individuelle Zeitpläne, die sich sogar direkt auf dem Thermostat speichern lassen. Obwohl das Eve Thermo schon leiser geworden ist, hört man es dennoch arbeiten. Pfeiltasten ermöglichen eine manuelle Steuerung, wobei die Temperatur auf dem Display angezeigt wird.

Welches Heizkörperthermostat ist das beste?

Letztendlich machen alle Heizkörperthermostate ihren Job und regeln die Temperatur der Heizung smart und intelligent. Optisch gefällt mir das Tado X am besten. Wer schon bei Bosch oder Homematic IP zu Hause ist, wird nicht mehr wechseln. Und wer preisbewusst einkauft, greift zu den Basics-Modellen.

Egal wie: Die Umrüstung ist sinnvoll, da ihr so anhand von Zeitplänen oder Anwesenheit eure Heizung effektiver steuern könnt.

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Freddy
Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

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Kommentare 2 Antworten

  2. Nie wieder TINK. Thermostate bestellt und innerhalb der Widerruffrist widerrufen. Bis heute keine Antwort. Verbraucherschutz informiert und Anwalt eingeschaltet.

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