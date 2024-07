Smart Home Plattform Homey wird von LG gekauft

Zur Steuerung einiger meiner Smart Home Geräte setze ich seit einigen Jahren auf Homey. Mit der neuesten Generation des Homey Pro kann ich beispielsweise meine Z-Wave-Rollladen wunderbar und ziemlich intelligent steuern, ohne mich gleich in ein komplexes System wie Home Assistant einarbeiten zu müssen. Die Fähigkeiten von Homey hat wohl auch LG Electronics erkannt, denn sie haben das niederländische Start-Up übernommen.

„LG Electronics hat eine 80-prozentige Beteiligung an Athom erworben, um die Position von LG auf dem Smart-Home-Markt zu stärken. Das gesamte Athom-Team bleibt bestehen, und die Unternehmensgründer Stefan und Emile werden weiterhin als Führungskräfte tätig sein“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die wichtigste Nachricht ist sicherlich, dass Homey als Marke weiter existieren wird. Das ehemalige Start-Up wird seine aktuellen Produkte, Homey Cloud und Homey Pro, weiterentwickeln und in Zukunft auch weitere, neue Produkte auf den Markt bringen. Dabei soll LG als erfahrener Partner helfen und Homey schneller wachsen lassen.

LG will Homey-Technik in eigene Produkte integrieren

Aber auch LG selbst will von den Erfahrungen der anderen Seite profitieren. So soll die Technik von Homey in Smart Home Produkte von LG integriert werden. Unter anderem sollen die Haushaltsgeräte aus der LG ThinQ Serie noch smarter werden. Auch eine enge Verzahnung mit WebOS, dem Betriebssystem der LG Fernseher, soll in Zukunft erfolgen.

„Wir sind sehr beeindruckt von der Technologie, der Plattform und dem Team, das Athom mit Homey aufgebaut hat. Wir gehen davon aus, dass die Übernahme von Athom den Wert unserer Kerngeschäfte steigern und letztlich als Grundlage für unser Ökosystemgeschäft für intelligente Wohnräume dienen wird“, sagte Jung Ki-hyun, Executive Vice President und Leiter des Platform Business Center von LG.