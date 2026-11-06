Smarte Heizkörper-Thermostate mit Matter für nur 27 Euro

In drei Wochen ist es mal wieder soweit: Der Black Friday steht vor der Tür. Nach den letzten Jahren war es bereits abzusehen, dass Angebote früher starten werden. Gefühlt sind wir 2026 noch etwas eher dabei, denn auch bei tink.de haben die Pre-Black-Friday-Angebote bereits begonnen. Und unter den hunderten Deals haben sich tatsächlich einige Highlights versteckt, wie etwa das smarte Heizkörper-Thermostat aus der Tink Basics Reihe.

Im 3er-Pack bekommt ihr das Thermostat derzeit für nur 79,95 Euro statt 239,85 Euro. Okay, der Streichpreis ist wirklich absurd, aber der aktuelle Preis kann sich wirklich sehen lassen. Pro Stück bezahlt ihr nur 26,65 Euro. Unter einem Bestellwert von 99 Euro kommen dann noch 4,95 Euro Versandkosten dazu. Im 6er-Pack wird es sogar noch etwas günstiger und die Versandkosten entfallen.

Welche Hardware steckt drin?

Aber wie gut ist der Preis wirklich? Wir haben uns dazu auf Spurensuche begeben. Immerhin verlangen Hersteller wie Eve oder Tado für ihre aktuellen Heizkörper-Thermostate mit Matter zum Teil mehr als 50 Euro. Dagegen wirkt das Modell von Tink Basics schon fast wie ein Schnäppchen.

Positiv hervorheben muss man zunächst einmal, dass das smarte Heizkörper-Thermostat von Tink Basics auf eine Matter over Thread Anbindung setzt. Es ist also keine separate Matter-Bridge erforderlich, wie bei anderen günstigen Anbietern. Es kann eine direkte Verbindung zu eurem Thread Border Router, wie etwa einem Apple TV oder HomePod hergestellt werden, was eine Einrichtung per Apple Home zum Kinderspiel macht.

Dann sind wir bei unserer Recherche noch über das Eurotronic Comet Zero Thermostat gestolpert. Und was sollen wir euch sagen? Dieses Produkt sieht dem Tink Basics Thermostat zum Verwechseln ähnlich. Display, Knöpfe und die kleinen Öffnungen im Gehäuse sind absolut identisch. Es scheint sich also um ein Produkt zu handeln, das von mehreren Anbietern mit eigenen Labeln versehen wird. Allerdings kostet das Eurotronic Comet Zero fast 10 Euro mehr.

Ausgestattet mit zwei AA-Batterien, die für zwei Jahre Laufzeit sorgen sollen, gewinnt das Tink Basics Heizkörper-Thermostat aufgrund des einfachen, eher klobigen Designs sicherlich keinen Schönheitspreis. Insbesondere nicht im direkten Vergleich zu schicken, aber eben auch deutlich teureren Alternativen wie dem Tado X Thermostat. Für den einen oder anderen Raum dürfte die günstige Alternative dank Matter over Thread aber trotzdem interessant sein.