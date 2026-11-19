Während Philips Hue seine Gradient Signe Stehleuchte für entspannte 339,99 Euro verkauft, bekommt ihr bei Govee eine genauso gute Stehlampe zum deutlich besseren Kurs. Die neueste Govee Stehlampe 3, die mit der modernsten Technik ausgestattet ist, kostet jetzt nur noch 118,99 Euro statt 169,99 Euro.

Das kann die Govee Stehlampe 3

Ausgestattet mit Matter, lässt sich die Lampe problemlos mit Alexa oder Apple Home steuern. Das volle Potenzial bringt die Lampe aber nur zusammen mit der Govee-App mit, in der zahlreiche Effekte, Vorlagen und mehr bereitstehen. An Bord ist die hauseigene LumiBlend+-Technik, die mühelos sowohl gemütliches Kerzenlicht als auch klares Tageslicht simuliert. Das Weißlichtspektrum ist von 1.000 bis 10.000 Kelvin ebenfalls sehr groß, um sowohl kalte als auch warme Töne darzustellen.

Beleuchtet wird mit einem Abstrahlwinkel von bis zu 170 Grad, wodurch das Licht großflächiger an die Wände wandert als bei herkömmlichen Stehlampen. Auch die maximale Helligkeit von 2.100 Lumen kann sich sehen lassen. Dafür sorgen 144 RGB-LEDs zusammen mit 144 LEDs für warmes und kaltes Weiß.

Auch optisch muss sich die Stehlampe nicht verstecken. Das matte Aluminiumgehäuse ist super hochwertig, zudem ist der Standfuß mit einem Doppelring-Look beleuchtet.

Die Govee-App ist gut, aber nicht perfekt

Als einzigen echten Kritikpunkt bringen wir immer wieder die Govee-App an. Diese hat sich in den letzten Monaten und Jahren zwar deutlich weiterentwickelt, allerdings ist sie im Vergleich zur App von Philips Hue einfach unnötig kompliziert. An einigen Stellen bietet Govee schlicht zu viel an. Einen Verlaufseffekt „pixelgenau“ einzurichten mag zwar individuell sein, macht in der App aber nicht so viel Spaß. Dahingegen sind die angebotenen Effekte zahlreich und schön anzusehen, auch wenn einige zu bunt sind und zu schnell blinken. Hier ist aber für jeden etwas mit dabei.

Zum Preis von nur 118,99 Euro ist die Govee Stehlampe 3 aber eine klare Empfehlung.