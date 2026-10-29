Smarter Rauchmelder von Meross jetzt auch mit Magnethalterung

Der smarte Rauchmelder von Meross ist seit Mitte Juli dieses Jahres auf dem Markt und bietet unter anderem ein rotes LED-Fluchtlicht, das im Notfall Leben retten kann. Während man die Rauchmelder bisher mit einer Montageplatte mittels Dübel und Schraube an der Decke befestigen musste, gibt es jetzt eine neue Version, die eine magnetische Montage ohne Bohren erlaubt.

Statt den Melder an die Decke zu dübeln, klebt man einfach eine kleine Magnethalterung an, an der der Rauchmelder haftet. Bei so wichtigen Geräten bin ich persönlich Freund der festen Montage, doch ich gehe davon aus, dass Meross genügend Tests durchgeführt hat, damit der Rauchmelder nicht von der Decke fällt.

Die technische Basis bleibt gleich

Das integrierte rote LED-Flutlicht, das sich im Alarmfall automatisch einschaltet, ist ein Highlight. Warum ausgerechnet Rot? Der Grund ist simpel: Rotes Licht kommt auch durch dichten Rauch noch ziemlich gut durch und leuchtet die Umgebung entsprechend aus. Das Licht springt allerdings nur bei einem Alarm an. Als Nachtlicht oder für andere Zwecke lässt es sich nicht verwenden.

Spannend finde ich außerdem die Dual-Licht-Sensorik des Rauchmelders. Sie soll für eine besonders zuverlässige Erkennung sorgen und unter anderem echten Rauch von harmlosem Kochdampf unterscheiden können. Betrieben wird das Gerät mit handelsüblichen AA-Batterien.

Smart Home Geräte über den Rauchmelder steuern

Wer mehr Funktionen möchte, koppelt die neuen Rauchmelder mit dem Meross MSH450 Hub. Darüber lässt sich auch eine Matter-Verbindung zu Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa herstellen. Das finde ich durchaus interessant, denn im Ernstfall könnten so weitere Smart-Home-Geräte reagieren, zum Beispiel indem die Beleuchtung angeht oder alle Rollläden hochfahren.

Preis, Gutschein & Verfügbarkeit

Der Meross Rauchmelder mit Magnethalterung kostet im 3er-Set 98,99 Euro, im 6er-Set 159,99 Euro und im 12er-Set 289,99 Euro. Der zugehörige Matter-Hub ist immer mit dabei. Nutzt gern den Gutschein FVB66E7Z, damit ihr an der Kasse 10 Prozent sparen könnt!