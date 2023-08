Smartmi Fan 3: Smarter Ventilator mit Akku und App derzeit besonders günstig

In den letzten Tagen und Wochen hat der Sommer kurz Pause gemacht. Tristes Wetter, dunkle Wolken und viel Regen haben dominiert. Mit Blick auf die Vorhersage kommt der Sommer nun zurück und bei hohen Temperaturen wünscht man sich gerne etwas Abkühlung. Hier im Büro setzen wir auf den Smartmi Fan 3, ein Ventilator von Xiaomi, der auch per App gesteuert werden kann. Aktuell könnt ihr genau dieses Modell bei Cyberport günstiger kaufen, hier ist der Preis von 149 Euro auf 109 Euro gefallen. Mit dem 5 Euro Newslettergutschein zahlt ihr sogar nur 104 Euro. Im Preisvergleich geht es erst bei 130 Euro weiter.

Smartmi Fan 3 bei Cyberport günstiger kaufen (zum Angebot)

Besonders praktisch ist der integrierte Akku, mit dem der Ventilator bis zu 20 Stunden an einem Ort der Wahl arbeiten kann, ohne an die Steckdose zu müssen. Der Smartmi Fan 3 kann zudem die Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen und die Daten in der Xiaomi Home App verfügbar machen. Dort kann auch die Steuerung erfolgen, wobei auch eine herkömmliche Fernbedienung mit dabei ist. Per App kann der Schwenkwinkel, der Modus, die Stufen, ein Timer und mehr aktiviert werden. Außerdem könnt ihr einen Zeitplan anlegen und so bestimmen, zu welchen Uhrzeiten sich das Geräte automatisch an- oder abschaltet. Über das kleine Display am Gerät selbst lässt sich die eingestellte Geschwindigkeitsstufe oder der Akkustand ablesen. Für den Einsatz während der Nacht lässt sich das Display des Smartmi Fan 3 komplett ausschalten. Wer möchte, kann den Ventilator auch per Knopfdruck am Gerät starten und abschalten.

Der 100 Zentimeter große Smartmi Fan 3 verfügt über einen rund 30 Zentimeter großen Rotor mit sieben Blättern, die Lautstärke ist nach meinem Empfinden als sehr leise einzuordnen. Je mehr Wind der Ventilator machen soll, desto lauter wird das Gerät natürlich.

HomeKit ist nicht mit an Bord, dafür aber Amazon Alexa und Google Assistant. So könnt ihr den Ventilator per Sprachzuruf steuern, nur halt nicht mit Siri. Wer den heißen Temperaturen vorbeugen möchte, bekommt den Smartmi Fan 3 aktuell für nur 109 Euro, mit dem zusätzlichen Newslwettergutschein sogar für nur 104 Euro.