Apple verkauft seine neuesten MacBook Pro-Modelle mit PROLED XDR Display als hochwertige Technik für anspruchsvolle Nutzer und Nutzerinnen. Doch wer den Bildschirm regelmäßig berührt, stößt auf ein Problem: Fingerabdrücke und Fettflecken lassen das Display schnell ziemlich mitgenommen aussehen. Genau diesen Effekt macht sich das kleine Softwareprojekt Smudgy zunutze. Die kostenlose macOS-App sorgt dafür, dass auch ältere Macs den Look eines intensiv benutzten Touchscreens bekommen, und das ganz ohne tatsächlichen Touchscreen.

Die Idee hinter Smudgy ist herrlich absurd: Statt den Bildschirm mühsam mit Fingerabdrücken zu verschmutzen, übernimmt das Programm diesen Job einfach virtuell. Ein Schalter genügt, und schon bekommt das Display den gewünschten speckigen Look. Das Ganze ist offenbar als humorvolle Parodie auf Apples Hardware-Marketing gedacht: Denn während ein echtes MacBook erst nach ungefähr einer Woche entsprechend aussieht, liefert Smudgy den Effekt unmittelbar nach dem Einschalten.

3.299 Euro gegen 0 Euro

Auch beim Preisvergleich nimmt das Projekt auf der eigenen Website Apples Premium-Anspruch mit einem Augenzwinkern aufs Korn. Während ein MacBook Pro mit PROLED XDR Display bei 3.299 Euro startet und in der Vollausstattung sogar 16.383 Euro kostet, bleibt Smudgy konsequent kostenlos. Selbst die virtuelle Vollausstattung kostet keinen Cent. Und statt eines teuren Apple-Poliertuchs für 10 Euro reicht ein einziger Schalter, um den Bildschirm wieder in seinen künstlich verschmierten Zustand zu versetzen. Zudem gibt es Einstellungen für den Verschmutzungsgrad, eine Anpassung an den hellen oder dunklen Modus, oder auch eine stetig zunehmende Verschmutzung bei der Mac-Nutzung.

Die Anwendung ist darüber hinaus gerade einmal 2,5 MB groß, komplett kostenlos erhältlich und setzt macOS 14 Sonoma oder neuer voraus, außerdem ist sie von Apple notarisiert. Allerdings sollte niemand ernsthafte Hardware-Funktionen erwarten, denn Smudgy macht den Mac weder schneller noch verwandelt es das Display in ein OLED-Panel oder einen echten Touchscreen. Es geht ausschließlich um die optische Illusion – und genau darin liegt der Witz.

Dass das Konzept aufgeht, zeigen auch die Reaktionen auf der Projektseite. Dort finden sich ausschließlich Ein-Stern-Bewertungen mit Kommentaren wie „Pure (evil) genius!!!!“ oder „Thanks, I hate it“. Aus meiner Sicht macht genau diese Mischung aus technischer Spielerei, Apple-Seitenhieb und bewusst schlechtem Nutzererlebnis Smudgy zu einem charmanten kleinen Internetprojekt. Entwickelt wurde die App vom Hamburger Entwickler Marcel Wichmann von Tiptop Software, ausdrücklich ohne Verbindung zu Apple. Weitere Infos und den App-Download gibt es auf der Website des Projekts.