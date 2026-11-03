Snapseed 4.2.0: Neue Unschärfe-Effekte, Color Grading und kreative Looks

Die Bildbearbeitungs-App Snapseed (App Store-Link) von Google steht schon sehr lange im deutschen App Store als kostenloser Bild-Editor für iPhones und iPads zur Verfügung, wurde aber lange Zeit nicht mehr aktiv weiterentwickelt. Umso größer war dann die Überraschung, als Google im Juni des vergangenen Jahres wieder begann, regelmäßige Updates zur Verfügung zu stellen. Auch in der zweiten Jahreshälfte von 2025 gab es einige frische Aktualisierungen mit zusätzlichen Features, neuen Designs und mehr. Und auch jetzt hat man im Entwicklerteam nicht genug und eine weitere Aktualisierung auf den Weg gebracht.

Mit dem Update auf Version 4.2.0 bekommt der beliebte Fotoeditor eine ganze Reihe neuer Funktionen spendiert. Im Mittelpunkt stehen erweiterte Möglichkeiten zur Bildgestaltung, zwei neue Unschärfeeffekte und ein komplett neues Werkzeug für die Farbkorrektur. Außerdem rücken individuelle Looks und der Austausch von Voreinstellungen stärker in den Fokus.

Eine der spannendsten Neuerungen ist das Werkzeug für Bewegungsunschärfe. Damit lassen sich selbst statische Aufnahmen nachträglich mit einer dynamischen Wirkung versehen. Nutzer und Nutzerinnen können entweder die gesamte Szene weichzeichnen oder gezielt den Hintergrund hinter einem scharfen Motiv verwischen. Letzteres erzeugt einen Mitzieheffekt, wie man ihn aus der Sport- und Actionfotografie kennt. Alternativ lässt sich die Unschärfe direkt auf das Motiv anwenden, um unterschiedliche kreative Effekte auszuprobieren.

Auch der bisherige Fokuseffekt erhält neue Möglichkeiten. Mit der Option „Tiefe“ nutzt Snapseed die Tiefeninformationen des Motivs, um den Hintergrund möglichst natürlich unscharf darzustellen. Das Ergebnis erinnert an Aufnahmen mit einem Objektiv und großer Blendenöffnung. Zusätzlich sorgt die neue Bokeh-Optimierung dafür, dass Lichtpunkte und Spitzlichter in weiche, harmonische Unschärfekreise verwandelt werden können. Auf diese Weise lassen sich Porträts und andere Motive gezielter in Szene setzen.

Color Grade für den filmreifen Look

Mit „Color Grade“ hält außerdem ein neues Werkzeug für die Farbgestaltung Einzug. Über eine intuitive Farbauswahl können Nutzer und Nutzerinnen das gesamte Bild einfärben oder Schatten, Mitteltöne und Spitzlichter unabhängig voneinander bearbeiten. Anschließend lassen sich die Farbübergänge feinjustieren, um einen stimmigen Gesamteindruck zu erzielen.

Ebenfalls neu ist der vereinfachte Umgang mit Voreinstellungen und LUTs (Look-Up-Tables). Eigene Presets und LUTs lassen sich unkompliziert in Snapseed importieren und anschließend auch mit anderen teilen. Darüber hinaus führt Google mit #SnapseedLook eine Möglichkeit ein, kreative Bearbeitungen anderer Fotografie-Fans zu entdecken. Besonders praktisch: Die einzelnen Bearbeitungsschritte eines veröffentlichten Looks lassen sich nachvollziehen. User können einen solchen Filtersatz öffnen, die verwendeten Einstellungen ansehen und den Stil anschließend für ihre eigenen Fotos anpassen. Wer seine eigenen Kreationen teilt, kann sie mit dem Hashtag #SnapseedLook markieren und damit die Chance erhöhen, von Snapseed vorgestellt zu werden.

Snapseed ist weiterhin als kostenlose App für iPhones und iPads im deutschen App Store vertreten. Die Anwendung benötigt rund 217 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 17.0 oder neuer auf dem Gerät. Das Update auf Version 4.2.0 ist für alle Nutzer und Nutzerinnen gratis. Snapseed bekommt im deutschen App Store im Durchschnitt sehr gute 4,8 von 5 Sterne von den Usern verpasst.