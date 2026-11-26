Nach monatelanger Entwicklungsarbeit ist die beliebte Notiz-App SnipNotes 7 (App Store-Link) vom Entwickler Felix Lisczyk erschienen. Die neue Version gehört zu den größten Updates in der Geschichte des Produktivitäts-Tools und wurde technisch von Grund auf neu entwickelt. Ziel war es, die technischen Grundlagen zu modernisieren, den Funktionsumfang auf iPhone, iPad und Mac anzugleichen und eine zukunftssichere Basis für weitere Funktionen zu schaffen.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören Notizverknüpfungen und automatische Rückverweise. Damit lassen sich einzelne Notizen direkt miteinander verbinden, so dass zusammengehörige Informationen schneller gefunden werden. Die Rückverweise zeigen automatisch an, welche anderen Notizen auf den aktuell geöffneten Eintrag verweisen. Das ist beispielsweise für Projektübersichten, Wissenssammlungen oder Reiseplanungen praktisch. Auch externe Weblinks können jetzt direkt in Notizen eingefügt werden.

Mac-Version holt deutlich auf

Besonders umfangreich fällt das Update für den Mac aus. Die Desktop-Version bietet jetzt denselben grundlegenden Funktionsumfang wie die Apps für iPhone und iPad. Dazu zählen unter anderem Erinnerungen, Passwortschutz, Zeichnungen und Notizaktionen. Hinzu kommen eine verbesserte Bildvorschau mit Blätter- und Zoomfunktion sowie Widgets für den Schreibtisch und die Mitteilungszentrale.

Weitere Verbesserungen betreffen kombinierbare Textformatierungen, individuelle Sortier- und Darstellungsoptionen pro Kategorie, frei konfigurierbare Wischaktionen und eine erweiterte Rückgängig-Funktion. Auch die iCloud-Synchronisierung wurde optimiert: Die erste Synchronisierung soll schneller ablaufen, außerdem wird der Papierkorb jetzt geräteübergreifend abgeglichen.

Durch die vollständige Neuentwicklung setzt SnipNotes 7 mindestens iOS 26, iPadOS 26 beziehungsweise macOS 26 voraus. Bestehende Notizen und unterstützte Einstellungen werden beim Wechsel automatisch übernommen. Nutzer und Nutzerinnen älterer Geräte können allerdings weiterhin die bisherige App-Version verwenden und ihre Notizen über iCloud mit der neuen Version synchronisieren. Auch die Apple Watch-App wurde überarbeitet und verfügt nun über einen eigenen Einstellungsbereich.

Kostenloser Download und neue Kaufoptionen

SnipNotes 7 steht kostenlos im App Store bereit und kann mit grundlegenden Funktionen dauerhaft ohne Bezahlung genutzt werden. Für den vollen Funktionsumfang gibt es SnipNotes Plus wahlweise als Einmalkauf für 19,99 Euro (iPhone und iPad) oder 29,99 Euro (inklusive Mac). Alternativ steht ein Abo für 1,99 Euro monatlich oder 14,99 Euro jährlich zur Verfügung. Beide Modelle können sieben Tage kostenlos getestet werden. Die neuen Notizverknüpfungen und Rückverweise sind außerdem als separates Upgrade für einmalig 4,99 Euro erhältlich. Wer SnipNotes Plus am oder nach dem 1. September 2026 erworben hat, bekommt die Funktion ohne Aufpreis, auch Personen mit aktivem Abo erhalten sie automatisch.

Zur Installation von SnipNotes 7 ist mindestens iOS/iPadOS/macOS/watchOS 26.0 oder neuer erforderlich, ebenso wie rund 238 MB an freiem Speicherplatz auf dem jeweiligen Gerät. Alle Inhalte von SnipNotes 7 können in deutscher Sprache angezeigt werden. Weitere Infos zur App gibt es abschließend auch auf der offiziellen Website.