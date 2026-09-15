Seitdem ich die leistungsstarke Joyroom-Podix-Ladestation im März im Rahmen eines Testberichts vorgestellt habe, nutze ich den Stromspender aktiv auf meinem Schreibtisch. Und nach knapp einem halben Jahr kann ich sagen: Die Ladestation ist vor allem durch die zwei ausziehbaren Kabel ein unglaublich praktischer Helfer im Alltag.

Während der originale Preis bei 115 Euro liegt und ihr die Station zwischenzeitlich immer wieder für 90 Euro kaufen konntet, gibt es jetzt den besten Preis an der Kasse. Da an der Kasse automatisch 10 Prozent abgezogen werden, fällt der Endpreis erstmals auf nur 80,70 Euro! Und das bekommt ihr für euer Geld.

Joyroom Podix: Warum ich die Station so gut finde

Platziert mit einem Gummipad auf dem Schreibtisch, verrutscht sie nicht, wenn man an den Kabeln zieht. Die zwei 80 Zentimeter langen Kabel können Geräte mit bis zu 100 Watt aufladen, was für Kleingeräte ohnehin ausreichend ist, aber auch ein MacBook ist damit sehr zufrieden. Etwas schneller geht es über den zusätzlichen USB-C-Anschluss, der sogar 140 Watt schafft. Die maximale Gesamtleistung ist aber auf 140 Watt begrenzt, sodass die Leistung intelligent auf alle Geräte aufgeteilt wird, wenn mehrere angeschlossen sind.

Das integrierte Display ist ein nettes Extra, das ich aber so gut wie nie nutze. Es ist zwar schön zu sehen, dass die Station gerade mit 70, 100 oder 140 Watt die Geräte lädt, einen echten Mehrwert habe ich davon aber nicht.

Bei mir nicht mehr wegzudenken

Da ich am Schreibtisch immer wieder Geräte habe, die Strom wollen, ist die Station bei mir zum festen Bestandteil geworden. Egal ob iPhone, iPad, Mac, DJI-Kamera, Mikrofone und mehr – vor allem die integrierten Kabel machen die Handhabung unglaublich einfach.

Zum aktuellen Bestpreis spreche ich daher erneut eine Empfehlung aus. Und wer möchte, kann sich mein kleines Video auf Instagram oder TikTok ansehen.