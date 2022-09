So hoch ist die Batteriekapazität der neuen iPhone-Modelle

Nur noch wenige Tage, dann halten wir drei der vier neuen iPhones in den Händen. Abgesehen vom großen iPhone 14 Plus erscheinen alle neuen Modelle am Freitag. Aber wie sieht es eigentlich mit der genauen Batteriekapazität aus? Dazu hat Apple im Rahmen der Keynote keine genauen Angaben gemacht.

Dokumente bei der Organisation Chemtrec offenbaren nun aber die genaue Kapazität der Akkus in den vier neuen iPhone-Modellen. Hier eine kleine Übersicht inklusive Vergleich zu den direkten Vorgängern.

iPhone 14: 12,68 Wattstunden (iPhone 13: 12,41)

12,68 Wattstunden (iPhone 13: 12,41) iPhone 14 Plus: 16,68 Wattstunden

16,68 Wattstunden iPhone 14 Pro: 12,38 Wattstunden (iPhone 13 Pro: 11,97 Wattstunden)

12,38 Wattstunden (iPhone 13 Pro: 11,97 Wattstunden) iPhone 14 Pro Max: 16,68 Wattstunden (iPhone 13 Pro Max: 16,75 Wattstunden)

Interessant ist vor allem der letzte Eintrag: Das iPhone 14 Pro Max hat sogar etwas weniger Akkuleistung als sein direkter Vorgänger. Trotzdem gibt Apple auf seiner Webseite eine längere Akkulaufzeit bei Videowiedergabe an. Die Erklärung ist sehr einfach: Der im 4nm Verfahren hergestellte A16 Chip dürfte etwas effizienter arbeiten, als noch der A15 Bionic.

Interessant bleibt ein Detail: Wie wird sich das neue Alway-on Display der beiden Pro-Modelle auf die Batterielaufzeit auswirken? Das werden wir wohl erst im Alltag erfahren…